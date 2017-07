Patrick Linden (Rouvier Associés): Bestätigung des Aufschwungs in Europa

Die Aktienmärkte haben nach dem schwungvollen Jahresbeginn im zweiten Quartal eine Pause eingelegt. So lag der europäische Aktienindex MSCI Europe (mit Wiederanlage der Dividenden) zum 30. Juni mit 6,7% (gegenüber 6% zum 31. März) im Plus, während der MSCI World Net mit einem Zuwachs von nur 2,3% in Euro (gegenüber 4,9% zum Monatsende März) an Fahrt verloren hat.

Gleichzeitig wurden in den USA die Prognosen hinsichtlich der Fähigkeit Präsident Trumps, sein Programm erfolgreich in die Tat umzusetzen, nach unten korrigiert, und an den europäischen Märkten setzte nach der Erleichterung über den Ausgang der Wahlen in Frankreich eine Seitwärtsbewegung ein. Von dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, in den nun auch Katar hineingezogen wurde, zeigen sich die Märkte indes unbeeindruckt, was in struktureller Hinsicht darauf hindeutet, dass deren Entwicklung nur in geringem Maße vom aktuellen Umfeld in der Ölindustrie beeinflusst wird. In konjunktureller Hinsicht lässt dies darauf schließen, dass ein negativer Effekt aus dieser Richtung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu erwarten steht.

Die erste gute Nachricht für das erste Halbjahr ist die Bestätigung des Aufschwungs in Europa, mit einem erwarteten annualisierten BIP-Wachstum zwischen +2,5% und +3%. Diese Prognose übersteigt die vor einem Jahr veröffentlichten Konsensschätzungen um das Zweifache. Auch bei der Vergabe von Unternehmens- und Privatkredite durch die Banken wurde der höchste Stand seit 2008 erreicht, was für den Rest des Jahres optimistisch stimmt. Als zweite gute Nachricht ist die Annäherung an das Inflationsziel der amerikanischen und der europäischen Zentralbank von 2% zu nennen.

Die Aktienfonds unserer SICAV haben sich vor diesem Hintergrund recht ordentlich entwickelt. So verzeichnete der Rouvier Valeurs im ersten Halbjahr einen Wertzuwachs von 5,7% (4,5% Ende März) und der Rouvier Europe lag mit 6,1% (5,4% Ende März) im Plus. Die Wertentwicklung des Rouvier Europe ist auf einen Verlust von 2,2% bei der Position in Banco Popular zurückzuführen. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass gegen die Bedingungen der Übernahme durch Santander nun rechtliche Schritte eingeleitet werden und auch wir uns diesem Verfahren anschließen.

Der Rouvier Évolution legte um 2,8% zu (2,3% zum Monatsende März). Zwar war die systematische Absicherungsstrategie des Fonds im bisherigen Jahresverlauf aufgrund der geringen Volatilität kostspielig, doch im Falle eines Volatilitätsanstiegs wird sie sich als äußerst hilfreich erweisen.

Der Rouvier Patrimoine (+0,9% zum Ende März und +1,7% zum Ende Juni) wird seiner auf Absicherung ausgerichteten Zielsetzung durch ein begrenztes Investment in Aktien in Höhe von 18,6% (19,1% zum Ende März) und eine Anleihe-Strategie gerecht, wodurch der Fonds in der Lage sein wird, den gemäß der einhelligen Erwartung kurz bevorstehenden Zinserhöhungen die Stirn zu bieten.