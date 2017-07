Baden-Baden (ots) -



Stefan Mross und die Zuschauer von "Immer wieder sonntags" können sich gemeinsam freuen: Der beliebte Entertainer wird die vom SWR verantwortete Show im Ersten auch im nächsten Jahr präsentieren. Zudem gibt es ab 2018 jeweils 16 Live-Ausgaben der Unterhaltungssendung mit Stars aus Schlager, Volksmusik und Comedy. In diesem Jahr sind es insgesamt 14 Live-Sendungen. Zudem bekommt die Show im kommenden Jahr ein Bühnenbild in neuem Design. Stefan Mross moderiert die Sendung seit 2005.



Gäste am 16. Juli



Gute Laune und Musik stehen stets im Mittelpunkt von "Immer wieder sonntags". Musikalische Gäste am kommenden Sonntag (16. Juli 2017) sind u. a. Bernhard Brink, die Wildecker Herzbuben, Isabel Varell, die jungen Zillertaler, Calimeros, Fäaschtbänkler, Oesch's die Dritten, die ehemalige Gewinnerin der Sommerhitparade, Franziska, der frühere Goldmedaillengewinner im Gewichtheben Matthias Steiner mit einem Lied aus seiner ersten CD und die schwedische Schlagersängerin Julia Lindholm. Einen Comedy-Auftritt hat Ingo Oschmann. Zaubertricks in Lederhosen präsentiert der österreichische Volksmagier Michael Late.



Die aktuelle Saison endet am Sonntag, 3. September 2017, mit einem Best-of der schönsten Szenen des Jahres. "Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Redaktion hat Markus Ziemann, Leitung hat Barbara Breidenbach.



