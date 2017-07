Straubing (ots) - Die Frage wird nun sein, was die nächste Bundesregierung zur Nachbesserung unternehmen muss. Dazu muss erst einmal die schriftliche Urteilsbegründung der Verfassungsrichter abgewartet werden. Mitunter finden sich in den Urteilen aus Karlsruhe schon einige mehr oder weniger konkrete Hinweise darauf, was sich die Richter vorstellen. Man könnte daran denken, auf bestimmten Verhandlungsgebieten den kleinen Gewerkschaften mehr Mitsprache-Möglichkeiten einzuräumen. Auf keinen Fall aber sollte dieses im Prinzip richtige und notwendige Gesetz so aufgeweicht werden, dass wieder eine Handvoll Beschäftigte eine ganze Volkswirtschaft enorm beeinträchtigen kann. Das hatten die Väter des Grundgesetzes gewiss nicht im Sinn.



