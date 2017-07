Die Direktorin der US-Notenbank-Fed, Lael Brainard sagte auf einer Konferenz in New York, die Zentralbank US-Notenbank-Fed in Kürze mit dem Abbau ihrer während der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen solle

Die US-Notenbank-Fed sollte einem führenden Mitglied zufolge in Kürze mit dem Abbau ihrer während der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen. Es sei angemessen, bald mit einem graduellen Prozess zu starten, sagte Fed-Direktorin Lael Brainard am Dienstag auf einer Konferenz in New York ...

