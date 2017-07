In Nordrhein-Westfalen geht man laut Jürgen Mathies, dem neuen Staatssekretär im NRW-Innenministerium, von insgesamt 970 gewaltorientierten Linksextremisten aus. Diese hielten Gewaltausübung gegenüber Polizisten und politischen Gegnern grundsätzlich für legitim, sagte Mathies dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochsausgabe).

Die Sicherheitsbehörden im Land würden die Szene "konsequent" beobachten, versicherte er. Der ehemalige Kölner Polizeipräsident kündigte zudem an, "alle Möglichkeiten" zu nutzen, um die Polizeipräsenz in NRW zu erhöhen. So gebe es zum Beispiel Überlegungen, in einigen Städten weitere Züge der Bereitschaftspolizei einzurichten.