SEATTLE, WA und WASHINGTON, DC und AMSTERDAM, NIEDERLANDE -- (Marketwired) -- 07/11/17 -- SkyKick (www.skykick.com), ein globaler Anbieter von Cloudmanagement-Software für IT-Lösungen, gab heute Unterstützung für Cloud-Migrationen und Backup in den neuen Microsoft-Datenzentren in Magdeburg und Frankfurt durch die SkyKick Cloud-Management-Plattform bekannt. IT-Partner können SkyKick verwenden, um Cloud-Möglichkeiten für datenbewusste Kunden in Deutschland, der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone zu erweitern.

"Unsere europäischen IT-Partner sind gespannt darauf, die Vorteile der Office 365 Cloud von Microsoft in Deutschland zu nutzen, und SkyKick macht diesen Prozess jetzt unkompliziert", sagte Eric Jewett, Vice President of International von SkyKick. "Ein hundertprozentiger Vertriebsfokus ermöglicht es uns, diese Arten von Gelegenheiten für die Anbieter von IT-Lösungen schnell zu priorisieren und auf sie zu reagieren, und wir freuen uns, den aktuellen Launch unserer Cloud-Management-Plattform mit Unterstützung für das deutsche Cloud-Datenzentrum zu verfolgen.

Deutsche Datenschutz- und Souveränitätsgesetze schreiben vor, dass einige Kunden- und Mitarbeiterdaten innerhalb der deutschen Grenzen bleiben müssen. Daher siedelten sich beide Unternehmen im Land an und Unternehmen mit globalen Betrieben, die mit deutschen Kunden und Mitarbeitern in Kontakt kommen, brauchen Cloud-Lösungen, die gängige Anforderungen erfüllen. Microsoft eröffnete das Datenzentrum im September 2016 und Office 365 Deutschland ging im März 2017 in Partnerschaft mit T-Systems International online.

Mit diesem Release bietet SkyKick-Unterstützung für die neuen deutschen Datenzentren eine Möglichkeit, Migrationen von Office 365 und Cloud-Backup für IT-Partnern mit Kunden, die von der neuen Microsoft Cloud Germany proftieren möchten, schnell und effizient zu verwalten.

"Der europäische Markt - und insbesondere Deutschland - stellt eine wachsende Marktchance für Vertriebspartner dar, die IT-Cloud-Services und -Lösungen verkaufen und unterstützen", sagte Renee Bergeron, Senior Vice President of Global Cloud von Ingram Micro. "Während sich die Annahme von Cloud-Technologien weltweit beschleunigt, wird es für Anbieter zunehmend wichtiger, Ressourcen für Services und Support anzubieten, die auf den Geschäftsbedarf internationaler IT-Partner und -Kunden zugeschnitten sind. Der erweiterte Cloud-Migrations- und Backup-Service von SkyKick ist eine positive Ergänzung zu Cloud-Lösungen des schnell wachsenden Unternehmens für deutsche Vertriebspartner und regionale oder globale Partner, die im Land tätig sind und unser Cloud Marketplace verwenden, um sowohl einen Wettbewerbs- als auch Service-Vorteil zu erlangen.

Mit diesem neuen Release werden SkyKick Migration Suites Migrationen in und aus "Office 365"-Mandanten im deutschen Datenzentrum unterstützen. Cloud-Backups werden jetzt nativ von einem "Office 365"-Mandanten durchgeführt, der in Deutschland ansässig ist. Partner können außerdem ihren eigenen Mandanten - oder einen Mandanten eines Kunden des deutschen Datenzentrums - als ein Ziel für Cloud-Backups auswählen. Alle diese Möglichkeiten dienen dazu, Partnern mehr Kontrolle und Flexibilität dafür zu geben, die Cloud-Daten ihrer Kunden zu verwalten und zu schützen.

Die Coud-Management-Produkte von SkyKick helfen Anbietern von IT-Lösungen, erfolgreichere Cloud-Unternehmen aufzubauen, über eine vereinheitlichte Plattform mit integrierten Anwendungen, um Partnern bei der Migration, dem Backup und der Verwaltung von Kunden in der Cloud zu helfen. Die SkyKick Migration Suites ermöglichen es IT-Beratern, Systemintegratoren, Anbietern von Managed Services, Value-Added-Resellers und anderen IT-Partnern, ein gesamtes "Office 365"-Migrationsprojekt von anfänglichen Verkauf bis zum Projektabschluss zu automatisieren. Der SkyKick Cloud Backup bietet Cloud-to-Cloud-Backup, unbegrenzten Speicher und Wiederherstellung mit einem Klick von verlorenen "Office 365"-Daten.

SkyKick-Unterstützung für Microsoft Cloud Germany in seiner Cloud Migration Suite und Cloud Backup wird in den kommenden Wochen erhältlich sein. SkyKick wird seine neue Cloud-Management-Plattform am Stand 1109 auf der Microsoft Inspire Conference vom 9. bis zum 13. Juli in Washington D.C. vorstellen.

Über SkyKick

SkyKick ist ein globaler Anbieter von Cloud-Management-Software für IT-Lösungspartner. Seine Produkte helfen beim Aufbau von erfolgreichen Cloud-Unternehmen, indem es IT-Anbietern ermöglicht wird, einfach und effizient zu migrieren, Backups durchzuführen und ihre Kunden in der Cloud zu verwalten. Mehr als 5.000 Partner in mehr als 125 Ländern verwenden Produkte von SkyKick, um ihr Cloud-Geschäft zu beschleunigen, und das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter als Microsoft-Partner des Jahres, Gewinner des Red Herring Top 100 North America und die Auszeichnung zum zweitschnellsten wachsenden Technologieunternehmen im US-Bundesstaat Washington gemäß Technology Fast 500 von Deloitte. Der Hauptsitz von SkyKick befindet sich in Seattle und das Unternehmen führt Büros in Amsterdam, Sydney und Tokio. Weitere Informationen erhalten Sie auf skykick.com.





