Berlin (ots) - Führende Kongressveranstalter zu Besuch auf der Site Experience bei der Messe Berlin



Die Messe Berlin hatte eingeladen und nahezu alle kamen: Vertreter von 17 internationalen Verbänden aus der Kongressindustrie trafen sich am 10. und 11. Juli in Berlin um bei einem internationalen Großkongress auf dem Gelände der Messe Berlin hinter die Kulissen zu schauen. Dabei lernten sie nicht nur die verschiedenen Räumlichkeiten des CityCube Berlin und die Infrastruktur des Geländes kennen, sondern konnten auch mit dem Veranstalter des ISTH Weltkongresses der International Society on Thrombosis and Haemostasis diskutieren und Erfahrungen austauschen. Viele der Site Experience Teilnehmer repräsentierten medizinische Fachgesellschaften aber auch andere Bereiche waren vertreten, wie zum Beispiel Bildung und der Finanzsektor. Insgesamt standen die Teilnehmer für Kongresse mit über 150.000 Teilnehmern und rund 600.000 Übernachtungen an den Kongressstandorten.



"Site Visit war gestern, wir wollten eine echte Site Experience bieten. Unsere potentiellen Kunden konnten sich direkt vor Ort und im Austausch mit unseren Kunden ein Bild von der Attraktivität der Messe Berlin und der Stadt machen", erklärte Dr. Ralf Kleinhenz, Senior Vice President der Messe Berlin das Konzept. "Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz und hoffen, dass wir die Teilnehmer angeregt haben, mit ihren Kongressen wiederzukommen."



Thomas Reiser, Executive Director der ISTH, erläuterte den Gästen, welche hohen Anforderungen die Messe Berlin für die Ausrichtung erfüllen musste: "Wir sind rundum sehr zufrieden mit der Unterstützung der Messe Berlin - der CityCube Berlin und das angrenzende Messegelände sind ein moderner und attraktiver Veranstaltungsort und das Team ist hoch professionell. Hier konnten wir unsere Pläne und Ideen perfekt umsetzen." Er betonte außerdem die Vorteile von Berlin als Ausrichtungsort für Kongresse. Argumente, die laut Heike Mahmoud, Director Conventions des visitBerlin Berlin Convention Office, auch für andere Veranstalter wichtig sind: "Berlin gilt weltweit als Innovationsstandort und verfügt über ein erstklassiges Netzwerk an Universitäten und Forschungszentren. Davon profitieren besonders Wissenschafts- und Medizinkongresse. Dazu bietet die Stadt günstige Hotelpreise im internationalen Vergleich und ein vielfältiges Kulturangebot. Diese einmalige Mischung überzeugt immer mehr Kongressveranstalter."



Pressekontakt: Messe Berlin Guest Events Kai Kottenstede PR Manager & Teamleiter Messedamm 22 14055 Berlin Tel.: +49 30 3038-2271 Fax: +49 30 3038-912271 kottenstede@messe-berlin.de