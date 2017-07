München (ots) -



Kunden sind nach wie vor begeistert vom Prime Day, der in diesem Jahr erstmals 30 Stunden dauert. Die beliebtesten Produkte bei Kunden in Deutschland und Österreich von 18:00 Uhr am gestrigen Abend bis heute um 11:00 Uhr sind der Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung, der Amazon Echo und Echo Dot.



Kunden in Deutschland und Österreich kauften bisher unter anderem:



- Über 550.000 Artikel aus dem Bereich Fashion & Schuhe - Über 355.000 Beauty-, Drogerie- und Health-Produkte - Über 345.000 Produkte aus dem Bereich Küche & Haushalt - Über 260.000 Artikel aus dem Sportsegment - Über 160.000 Spielwaren



Damit Prime-Kunden auch in den letzten Stunden des Prime Day 2017 kein Angebot entgeht, sind die Angebote in 15 besonders beliebte Themen eingeteilt. Zusätzlich bietet Amazon mit dem Leitfaden zur Vorbereitung auf den Prime Day (http://amzn.to/2tyrH90) und drei hilfreichen Videos (http://amzn.to/2sFFxns) nützliche Tipps, damit Prime-Mitglieder noch bis Mitternacht genau die Schnäppchen finden, die sie am meisten interessieren.



Zum Start jedes Blitzangebots werden auf der Produkt-Detailseite der neue Preis des Produkts ("Angebotspreis") und der bisherige Amazon Preis sowie, soweit vorhanden, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angezeigt. Kunden können also, falls vorhanden, zur UVP oder zum vorherigen Amazon Preis vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen.



Mehr über Prime



Weltweit genießen Millionen Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin und Potsdam können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime-Mitglieder können außerdem exklusive Deals am Prime Day genießen, dem jährlichen Shopping-Feiertag von Amazon. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



