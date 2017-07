Obwohl die Ölvorrate in der Welt schwinden, fällt der Preis an den Weltmärkten weiter. Der Schieferölboom schwemmt nun auch verstärkt an die Weltmärkte - mit dramatischen Folgen für die gesamte Branche.

So sehr sich die Mitglieder der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) auch kneifen: Der Albtraum des Schieferölbooms hört einfach nicht auf. 2014 hat er den Ölpreis einst einbrechen lassen. Jetzt sorgt der massive Zustrom vom Öl aus den USA dafür, dass er einfach nicht mehr steigen will - trotz Förderkürzungen des Ölkartells.

In Zukunft dürfte es kaum besser werden. Versorgte sich die USA 2014 bisher noch selbst aus den neuen Ölquellen, schwappt nun immer mehr davon auf den Ölmarkt. Die Schieferölförderer greifen die Opec bereits auf ihrem wichtigsten Abnehmermarkt in Asien an. Die Ko-Existenz wird immer mehr zur Konkurrenz - und das ist gewollt.

Der Präsident der USA, Donald Trump, gibt die Marschrichtung vor: Sprach er im Wahlkampf noch von der Energieunabhängigkeit seines Landes, läutete er in der vergangenen Woche überschwänglich eine "neue amerikanische Energiepolitik" ein. Die Rede ist nicht mehr von Energieunabhängigkeit, der Fokus sei nun auf "Energiedominanz" gerichtet.

Zugegeben, für ein Land, das mit fast 20 Millionen Barrel pro Tag für ein Fünftel des Weltverbrauchs steht und rein theoretisch gerade einmal die Hälfte dessen selbst produziert, ist das eine ambitionierte Aussage. Doch auf dem Weltmarkt lassen die Amerikaner schon Taten statt Worten sprechen. Exportierten sie im Dezember 2016 gerade einmal 442.000 Barrel pro Tag, sind es heute schon mehr als eine Million. Möglich gemacht hat es allen voran der Vorgänger von Trump, Barack Obama, der 2015 den 40 Jahre alten Exportbann aufhob.

Künftig könnten es noch deutlich mehr werden, wie die Energieanalysefirma Pira Energy laut einem Bericht der Financial Times prognostiziert. Bis zum Jahr 2020 könnten die Exporte auf 2,25 Millionen Barrel pro Tag ansteigen. Wie vehement die USA damit in den Wettbewerb zu den Opec-Staaten treten, zeigt ein Vergleich mit Opec-Mitglied Nigeria. Das Land war mit 2,1 Millionen Barrel pro Tag im vergangenen Jahr der viertgrößte Exporteur des Kartells.

Der amerikanische Ölhistoriker Daniel Yergin spricht angesichts des anhaltenden Booms schon von ...

