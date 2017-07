Straubing (ots) - Mit dem Fraktionsaustritt Felbingers ist jetzt eine große Belastung von den Freien Wählern genommen worden. Dass sie im Landtag damit auf 18 Köpfe schmelzen, weil Felbinger sein Mandat mit in die Fraktionslosigkeit nimmt, verschmerzen sie leicht. Fragt sich nur, was ein fraktionsloser, gesundheitlich angeschlagener Abgeordneter, gegen den auch noch ein Parteiausschlussverfahren läuft, im Landtag noch ausrichten will. Und hier fällt zwangsläufig der Blick auf die Versorgungsregelungen für bayerische Landtagsabgeordnete. Auf die volle Versorgung haben sie dann Anspruch, wenn sie zwei volle Legislaturperioden dem Parlament angehört haben. Felbinger muss also noch bis Herbst 2018 aushalten.



