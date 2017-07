IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil + Gas Inc. gibt Joint Operating und Farm-In Vereinbarung für Flaxcombe bekannt

SASKATOON, SASKATCHEWAN - 11. Juli 2017 - Saturn Oil + Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist erfreut bekanntzugeben, dass eine Joint Operating Vereinbarung (die Vereinbarung) mit Westcore Energy Ltd. (Westcore) (TSX.V: WTR) abgeschlossen wurde, um zwei Teilgebiete (Erdöl- & Gas-Rechte) in der Nähe von Flaxcombe, Saskatchewan, zu entwickeln. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Saturn eine Betriebsbeteiligung an beiden Teilgebieten in Höhe von 50%.

Die Flaxcombe Gebiete befinden sich 30 km westlich von Kindersley, Saskatchewan. Saturn und Westcore überprüfen derzeit verfügbare seismische 3D Daten mit der Absicht, um eine Wiederaufnahme eines Programms bei einer der bereits existierenden Bohrungen oder ein neues Bohrprogramm auf den Gebieten in 2017 durchzuführen. Zusätzlich ist Saturn erfreut bekanntzugeben, dass eine Farm-In Vereinbarung mit Westcore für die Fertigstellung eines existierenden Bohrloch auf Westcores Flaxcombe Gebiet geschlossen wurden. Laut Vereinbarung wird Saturn 100% der Kosten für die Aufnahme der Produktion übernehmen und dafür 50% der Einnahmen aus der Produktion dieser Bohrung erhalten. Es wird erwartet, dass die Arbeiten zur Fertigstellung in naher Zukunft beginnen. Über Saturn Oil + Gas Inc. Saturn Oil + Gas Inc. (TSX.V: SMI) (FSE: SMK) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen und fokussiert auf die Akquisition und Entwicklung von unterbewerteten und risikoarmen Gebieten. Saturn strebt den Aufbau eines starken Portfolios mit Cash-flow Gebieten in strategischen Regionen an. Risikobefreite Gebiete und kalkulierbare Umsetzung werden es Saturn ermöglichen mit Vorkommen und Produktion sowie anhaltende Einnahmen. Saturns Portfolio wird der Schlüssel für Wachstum und bietet langfristige Stabilität für Aktionäre.

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter +1 (306) 291-2461 oder: www.saturnoil.com

Im Namen des Board of Directors von SATURN OIL + GAS INC.

John Jeffrey, MBA, CEO & Director

