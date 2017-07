TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 07/11/17 -- The common shares of Advantagewon Oil Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Advantagewon Oil Corp., is a Toronto-based oil and gas company with a focus on development opportunities in the State of Texas. Advantagewon currently owns two properties in Texas, the Saratoga property located in Hardin County, Texas; and the La Vernia property located in Guadalupe County, Texas.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Advantagewon Oil Corp. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Advantagewon Oil Corp., est une societe de petrole et de gaz basee a Toronto, axee sur les possibilites de developpement dans l'Etat du Texas. Advantagewon possede actuellement deux proprietes au Texas, la propriete Saratoga situee dans le comte de Hardin, au Texas; Et la propriete La Vernia situee dans le comte de Guadalupe, au Texas.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Advantagewon Oil Corp. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): AOC ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 175 957 518 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission: 53 310 559 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Oil & Gas/Hydrocarbures ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 00775L 10 6 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA0075L 10 6 7 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: July 13, 2017/Le 13 juillet 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: December 31/Le 31 decembre ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

