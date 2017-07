Independent hebt Ziel für Rational auf 505 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Independent Research hat das Kursziel für Rational nach optimistischeren Aussagen zum Umsatz 2017 von 485 auf 505 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die höhere Unternehmensprognose komme aus seiner Sicht nicht völlig überraschend, nachdem der Großküchenausrüster schon im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg erreicht habe, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer Studie vom Dienstag. Er hob seine Schätzungen für 2017 und 2018 an, sieht für die Aktie aber nur moderates Kurspotenzial.

Warburg Research hebt Ziel für Rational auf 515 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach optimistischeren Umsatzerwartungen für 2017 von 450 auf 515 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der aktualisierten Umsatzprognose werde der Hersteller von Großküchen die eigene Margenprognose von 26 bis 27 Prozent wohl leicht übertreffen, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer Studie vom Dienstag. Die mittelfristigen Wachstumsszenarien würden nach der höheren Umsatzprognose für 2017 nun wahrscheinlicher.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für GFT Technologies auf 15 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für GFT Technologies nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung sowie der Verschiebung der mittelfristigen Ziele von 20 auf 15 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde in einer Studie vom Dienstag auf "Hold" belassen. Mit der auf 425 Millionen Euro gesenkten Umsatzprognose für das laufende Jahr liege der IT-Dienstleister für die Finanzbranche nun unter der Konsensschätzung von 455 Millionen Euro, schrieb Analyst Lars Dannenberg. Allerdings könnte GFT mit deutlichen Kostensenkungen noch in diesem Jahr dann ab 2018 die Profitabilität wieder steigern.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für MLP auf 8 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für MLP von 7,80 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das jüngst vom Bundesrat verabschiedete Gesetz zur Stärkung von Betriebsrenten dürfte das Geschäft beim Finanzdienstleister mit solchen Produkten stärken, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der dadurch erreichten Klarheit könne MLP nun die Ziele für das laufende Jahr erhöhen.

Deutsche Bank hebt Ziel für Drägerwerk auf 93 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Drägerwerk vor Zahlen für das zweite Quartal von 91 auf 93 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsätze und das operative Ergebnis (Ebit) des Medizin- und Sicherheitstechnik-Herstellers sollten sich leicht verbessert haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet zudem mit einer Bestätigung der Jahresziele. Das neue Kursziel begründete er mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie.

Deutsche Bank startet Vinci mit 'Buy' - Ziel 92 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Vinci mit "Buy" und einem Kursziel von 92 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der französische Baukonzern biete überzeugende Barmittelzuflüsse, schrieb Analyst Guillermo Fernandez-Gao in einer Studie vom Dienstag. Der Kurs korreliere sehr stark mit der Zinsentwicklung - nach dem jüngsten Zinsanstieg und dem darauf folgenden Ausverkauf der Aktie biete sich eine gute Einstiegsgelegenheit in ein zunehmend diversifiziertes Geschäftsmodell./gl

Oddo Seydler senkt Süss Microtec auf 'Neutral' - Hebt Ziel an

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Süss Microtec von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 9,50 auf 11,00 Euro angehoben. Der Grund für die Abstufung sei der seit Jahresbeginn stark gestiegene Aktienkurs, der bereits viele positive Faktoren einpreise, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Dienstag. Die gute Auftragsentwicklung beim Anlagenhersteller für die Halbleiterfertigung habe sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt.

Warburg senkt Ziel für GFT Technologies auf 20 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für GFT Technologies nach der Senkung der Unternehmensziele von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies und ein vergleichsweise schwaches erstes Quartal hätten die Stimmung für die Aktie des IT-Dienstleisters beeinträchtigt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Dienstag. Vor der Rückkehr zu einem überzeugenden Wachstum, für die ein Ausblick auf das kommende Jahr oder ein gewinnsteigernder Zukauf nötig wäre, könnte der Aktienkurs stagnieren.

Warburg Research hebt Deutz auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 7,80 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz nach dem Ausstieg von Großaktionär Volvo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 8,30 auf 7,80 Euro gesenkt. Der aus dem Schritt resultierende Kursrutsch bei der Aktie sei übertriebenen, da der Motorenhersteller auch in Zukunft ein wichtiger Zulieferer für Volvo bleibe, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Dienstag. Er sieht nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Kepler Cheuvreux hebt Schneider Electric auf 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Schneider Electric von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72,50 auf 76 Euro angehoben. Die Verkäufe von Beteiligungen in der Vergangenheit hätten die Bilanz des Elektrokonzerns gestärkt, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Dienstag. Mit den Zahlen für das erste Halbjahr dürfte zudem die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass das Management die Prognosen für den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (Ebita) erhöht.

Goldman hebt Ziel für Continental auf 234 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 227,40 auf 234 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Autozulieferer an die jüngsten Entwicklungen am Devisenmarkt, das aktuelle Produktionswachstum und erneuerte Zukunftserwartungen angepasst, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Dienstag. An ihrer Kaufempfehlung, die vor allem auf der robusten Reifensparte basiere, halte sie weiterhin fest.

