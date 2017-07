Seit dem Börsengang vor gut 20 Jahren kämpft Alno mit Problemen. Die Mitteilung über den Konzernabschluss für 2016 hatte der Küchenbauer bereits dreimal verschoben. Nun kommen weitere Hiobsbotschaften.

Der angeschlagene Küchenhersteller Alno ist zahlungsunfähig und hat beim Amtsgericht Hechingen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Der Vorstand habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil in den Verhandlungen mit potenziellen Investoren und Gläubigern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...