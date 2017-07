Die Aktie von Snap (WKN: A2DLMS) markiert nach einem starken Börsenstart Anfang März heute ein neues Allzeittief. Die Kursentwicklung verlief bislang genau wie von uns prognostiziert. Anleger sollten die Aktie weiterhin meiden.Der Aktie drohe "das gleiche Schicksal wie das von Twitter" schrieben wir beim Snap-IPO, spekulierten aber dennoch auf einen kurzfristigen Hype zu Beginn. Genau so war es gekommen: Die Papiere des Snapchat-Eigentümers verteuerten sich zunächst bis auf über 29 USD, was einem Aufschlag von rund 70% auf den IPO-Ausgabepreis von 17 USD entsprach. Mittlerweile wurde auch letztere Marke nach unten hin durchbrochen und einen Grund zu kaufen, gibt es noch immer nicht.PR-Maschinerie hat Anleger geblendetAls fraglos erfolgreich kann die PR-Kampagne zum Börsendebüt bezeichnet werden, denn immerhin schoss die Aktie des Messenger-Anbieters unter riesiger Nachfrage zunächst tagelang in die Höhe. Doch mittlerw...

Den vollständigen Artikel lesen ...