Brüssel (ots/PRNewswire) - Am 10. Juli fand das Seidenstraßen-Forum China-EU zur regionalen Werbung, ein wesentlicher Bestandteil des 3. China Arts Festival in der EU sowie eine vorbereitende Veranstaltung zum bevorstehenden China-EU-Tourismus-Jahr 2018, in Brüssel statt. Gäste des Forums informierten sich intensiv über die engen und wechselseitigen Beziehungen zwischen regionaler Werbung und Tourismus sowie Methoden zur Verbesserung der Kooperation zwischen beiden Seiten.



An dem Forum nahmen mehr als 300 Gäste aus aller Welt teil, einschließlich Ihrer Exzellenz Botschafterin Yang Yanyi, Leiterin der EU-Botschaft der Volksrepublik China, Shen Haixiong, Mitglied des ständiges Parteikomitees und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Provinz Guangdong, Istvan Ujhelyi, Vizepräsident des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr des Europaparlaments und Vorsitzender des Europe China OBOR Culture and Tourism Development Committee sowie Shao Changchun, Präsident der Europe-China Education and Culture Foundation (Stiftung für Bildung und Kultur).



"Guangdong in Südchina ist führend im Land in Bezug auf Reformen und neue Perspektiven und befindet sich sowohl wirtschaftlich als auch kulturell im Aufstieg. Der Erfolg dieser Provinz wird in erster Linie ihrer tüchtigen Bevölkerung und Aufgeschlossenheit zugeschrieben. Das heutige Forum dient nicht nur zur Schaffung eines harmonischen Dialogs zwischen verschiedenen Kulturen und Gesellschaften, sondern vor allem auch als Plattform zur Förderung der Beziehungen zwischen China und der EU durch von der Seidenstraßen-Initiative bereitgestellte Gelegenheiten für beide Seiten", sagte Frau Yang in ihrer Eröffnungsrede auf dem Forum.



Herr Shen stellte in seiner Eröffnungsrede Guangdong als einen der Ausgangspunkte der Maritimen Seidenstraße vor und sprach über die historischen Handelsbeziehungen zwischen der Provinz und Europa. Er betonte, dass grundlegende Konzepte unerlässlich für regionale Werbung seien, und fügte hinzu, dass Chinas neue Entwicklungsperspektive mit der der EU übereinstimme. "Beide Seiten sind sich einig, dass Menschen und ihr Wohlergehen an erster Stelle stehen und an dem Nutzen hochwertiger Entwicklung beteiligt sein sollten. Eine Diskussionsrunde zu solchen Visionen muss zwingend zum gegenseitigen Einverständnis zwischen den Völkern Chinas und Europas führen und die Globalisierung weiter fördern", bemerkte er.



Bei der Eröffnungszeremonie sprachen EU-Beamte, einschließlich Istvan Ujhelyi, in ihren Reden dem Forum ausdrücklich großes Lob aus. Sie sind überzeugt, dass das Forum die Menschlichkeit und kulturelle Kommunikation und Kooperation zwischen der EU und China fördern wird.



Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie begannen Länder, Vertreter der Geschäftswelt und einzelne Künstler aus China und Europa die Diskussion innovativer Praktiken zur Image-Förderung für China und Europa. Die Guangdong Provincial Publishing Group (GDPG) veröffentlichte die englische Version der Buchreihe Beautiful China Trip. Das Information Office of the People's Government of Guangdong Province unterzeichnete Kooperationsverträge mit Europe-China OBOR Culture & Tourism Development Committee, GDPG und Belgiens Kamyuen Group.



"In den letzten Jahren wurde die Wirtschaft in der EU erheblich durch die wachsende Anzahl chinesischer Touristen angekurbelt. Hierdurch wurde auch das gegenseitige Verständnis gefördert. Neben dem Tourismus könnten wir in Zukunft außerdem relevante Ideen fördern", sagte Herr Shao.



Dominique André, Leiterin der regionalen Werbung für Wallonien in Belgien, ist der Meinung, dass beide Seiten ihr gegenseitiges Verständnis und Vertrauen durch Tourismus und weiteren kulturellen Austausch in der Zukunft verbessern sollten.



Das Forum wurde von der EU-Botschaft der Volksrepublik China, dem Information Office of the People's Government of Guangdong Province, dem Committee of the China Arts Festival in der EU sowie dem Europe-China OBOR Culture & Tourism Development Committee veranstaltet.



Pressekontakt: Herr Liu Tel./Fax: +86 10 63075245.