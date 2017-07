Angesichts der Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat Grünen-Chef Cem Özdemir die Linkspartei aufgefordert, sich von den dort verübten Gewalttaten klar zu distanzieren. "Wenn sich Teile der Partei Die Linke an die Seite von Gewalttätern oder Autokraten wie Putin stellen, ist sie nicht fähig in unserem Land Verantwortung zu übernehmen", sagte Özdemir der "Bild" (Mittwoch).

Er erwarte jetzt eine "klare Distanzierung aller Politiker der Linken". Ende der vergangenen Woche hatten führende Vertreter der Linkspartei die Polizei für die Eskalation der Gewalt in Hamburg verantwortlich gemacht.