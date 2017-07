Cottbus (ots) - Diese geschmeidige Wendigkeit erlebt man nur bei der Union. Naht die Wahl, gilt: Reihen schließen, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Davon können andere Parteien noch lernen. Aus bayerischem Munde hört man schon seit Monaten kein böses Wort mehr über die Kanzlerin. Kritik an Angela Merkel kam auch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe in Kloster Banz nicht auf. Obwohl Merkel zuletzt mit ihrem ungeschickten Vorpreschen bei der Ehe für alle viele in der CSU verstört hat, obwohl Merkel in der Flüchtlingspolitik nach einigen Zugeständnissen weiter auf stur stellt. Nur ist aufgeschoben nicht aufgehoben. Und über allem schwebt Horst Seehofers Drohung, ohne Obergrenze in keine neue Bundesregierung eintreten zu wollen. Sollte die Union die Wahl gewinnen, darf man also gespannt sein, wer mit welchen politischen Verrenkungen das Rückzugsmanöver antritt. Merkel oder Seehofer. Wetten, dass es anders als bei der Pkw-Maut diesmal nicht Merkel ist?



OTS: Lausitzer Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47069 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47069.rss2



Pressekontakt: Lausitzer Rundschau Telefon: 0355/481232 Fax: 0355/481275 politik@lr-online.de