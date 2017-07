Einer der derzeit wichtigsten Trends im Fruchthandel ist die verbesserte Fähigkeit, Obst und Gemüse so zu liefern, dass es zum gewünschten Zeitpunkt reif und verbrauchsfertig ist. Unternehmen, die mutig genug waren, in entsprechende Technologien zu investieren und so Produkte zu liefern, die die Ansprüche der Verbraucher erfüllen, ernten jetzt die Früchte ihrer...

Den vollständigen Artikel lesen ...