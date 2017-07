Genossenschaftliches "Familientreffen" am Ulmer Münster: Am Samstag, 1. Juli, hat der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) den bereits 11. Genossenschaftstag veranstaltet, in diesem Jahr in Ulm. Gefeiert wurden ein neuer Mitgliederrekord und eine ganz besondere Ehrung durch die Unesco. Foto © BWGV Genossenschaftstag Die Weltkulturorganisation hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...