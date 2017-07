Der Onlineversandhandel boomt in nie dagewesenem Maße. So prognostiziert der Handelsverband Deutschland für 2017 fast 50 Mrd. Euro Umsatz im E-Commerce B2C. (Quelle: http://www.einzelhandel.de) Vor allem Shopbetreiber sowie Unternehmen der Pharma- und Lebensmittelindustrie haben ein hohes Versandaufkommen. Jedoch bestehen 40 Prozent der Inhalte von Kartonagen in der Logistik aus Luft, Luftpolstern oder Füllmaterial. So kommt es, dass LKW und Transporter halbleere Kartons auf der Autobahn zum Kunden fahren. Ein entsprechender CO2-Ausstoß ist die Folge. Deshalb gibt es Bestrebungen, die Transportverpackungen auf eine raumoptimierte und somit kostensparende Größe zu bringen.

Das Unternehmen Opitz Maschinentechnik in Kalefeld, 35 km nördlich von Göttingen, entwickelte eine Maschine, die das minimal benötigte Verpackungsvolumen einer Versandverpackung erkennt und auf das optimale Maß reduziert. Der Volumenreduzierer Vario 558 schneidet die Umverpackung passend auf die Abmessungen der Ware und vermeidet so überflüssige Füllstoffe, wie Luftbeutel, Papierpolster oder Verpackungsflocken aus Maisstärke. Die Maschine kann aus wenigen Grundformaten, z. B. drei unterschiedlich großen Faltkartonvorlagen, eine Vielzahl möglicher Varianten schneiden und hilft dabei, Ressourcen und Kosten zu sparen.

Der modular aufgebaute Automat übernimmt vollautomatisch das Messen, Schneiden, Falten und Verschließen der Packmittel. Mithilfe von individuell festgelegten Grundformaten mit entsprechenden Rillern (Faltlinien für die Kartonhöhe) wird die Größe eines Faltkartons in Abhängigkeit vom Inhalt so optimiert, dass mit einem Minimum an Volumen das Optimum an rationeller Verpackung und Transportsicherheit erzielt wird. Das führt zu einer deutlichen Kosteneinsparung bei der Lagerung und Versandlogistik von Faltkartons und Füllmaterial und schont zudem die Umwelt.

Modulare Funktionseinheiten

Die modular aus Funktionseinheiten bestehende Verpackungsmaschine Vario 558 führt mehrere Prozessschritte aus. Günter Opitz, Geschäftsführer der Opitz Maschinentechnik GmbH, erläutert: ...

