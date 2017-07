KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Rückeroberung Mossuls:

"Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es wohl keinen so verheerenden innerstädtischen Krieg mehr gegeben wie in Mossul, der mit Abstand größten Stadt des "Islamischen Kalifats" im Irak. Doch mit ihrem Fall ist das Schicksal der Terrormiliz, die in ihren mächtigsten Zeiten über 35000 Bewaffnete aus mehr als 100 Nationen kommandierte, längst noch nicht besiegelt. Das Wichtigste ist es jetzt, im Irak einen "IS 2.0" zu verhindern, wie der US-Kommandeur des internationalen Anti-IS-Einsatzes es formuliert. Dazu aber müsste Iraks Führung den Sunniten im Land das Gefühl geben, dass die Regierung in Bagdad auch sie repräsentiert. Doch danach sieht es nicht aus. Zudem steht zu befürchten, dass sich die überlebenden IS-Kämpfer in alle Winde zerstreuen - und auch Europa heimsuchen werden."/DP/jha

