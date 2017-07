BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Burka-Urteil:

"In Belgien gilt seit Jahren ein Verhüllungsverbot. Frankreich zog nach, auch in den Niederlanden und Teilen der Schweiz gilt inzwischen das sogenannte Burkaverbot; Österreich änderte jüngst seine diesbezüglichen Gesetze. Und was ist mit Deutschland? Justizminister Maas sieht Probleme mit der Religionsfreiheit, obwohl genau dieser Vorwand nun erneut auf europäischer Ebene höchstrichterlich zurückgewiesen wurde. Auch Bundeskanzlerin Merkel hat vorauseilend einem deutschen Burkaverbot eine klare Absage erteilt. Dabei gebietet der Koran gar keine Vollverschleierung von Frauen; das haben hochgestellte islamische Theologen immer wieder erklärt. Es besteht also keinerlei Grund, sich dieser vor- und antimodernen Unterdrückungspraxis aus falsch verstandenem Kulturrelativismus zu unterwerfen."/DP/jha

