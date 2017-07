DPD überrascht Rivalen wie DHL, Hermes und UPS: Der Paketdienst aus Aschaffenburg lässt Kunden künftig gegen eine Gebühr den genauen Zustelltermin für Päckchen frei wählen. Rechnet sich dieses Angebot tatsächlich?

Beim Paketdienst Hermes reden sie davon, andere Wettbewerber winkten vorzeitig ab: Den genauen Zustelltermin frei zu wählen, bedauerten sie gegenüber Onlinekunden, bleibe ein unerfüllbarer Wunsch. Zu kompliziert, zu teuer, nicht wettbewerbsfähig.Sie alle wird an diesem Mittwoch der Aschaffenburger Rivale DPD überraschen. Wie das Handelsblatt vorab erfuhr, will die Tochter der französischen La Poste ihren Kunden genau dieses Anliegen bis spätestens März 2018 erfüllen. In Hamburg und Nürnberg sogar schon ab Ende dieses Monats.

"Für eine Extragebühr von voraussichtlich 2,50 Euro", bestätigt DPD-Deutschlandchef Boris Winkelmann, "können sich Paketempfänger dann eine Wunschzeit aussuchen." Gelegenheit haben sie dazu bis Mitternacht vor dem geplanten Zustelltag.

Die Offensive kommt nicht ohne Grund. Bis 2014 verdiente DPD, 1976 gegründet von Speditionen wie Hellmann, Dachser und Cordes & Simon, das Geld fast ausschließlich mit der Belieferung von Gewerbekunden. Das vergleichsweise mühsame Geschäft mit Privatpaketen überließ man lieber der Otto-Tochter Hermes oder dem Post-Ableger DHL.

Ein Fehler, wie der 2013 angetretene Winkelmann erkannte. Denn während das Zustellgeschäft zwischen Unternehmen seit Jahren fast stagniert, trieben die Onlinekaufhäuser das Paketwachstum an den Haustüren mit Macht nach oben. Dort vergrößerte sich das Volumen seit 2009 um 87 Prozent, wie der ...

