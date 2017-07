Spreitenbach - Der Dachs steht im Mittelpunkt einer neuen Wechselausstellung, welche bis 31. Dezember 2017 in der Umwelt Arena Schweiz in Spreitenbach zu sehen ist. Die Ausstellung gibt unbekannte Einblicke in den Lebensraum, die Gewohnheiten und die Ernährung des Dachses in der Schweiz.

Aus dem gleichnamigen Kinderbuch kennen vielleicht einige die abenteuerlichen Geschichten um Dominik Dachs, der eine Schiffsreise machen will. Viel mehr vom Dachs kennen aber die wenigsten. Die Umwelt Arena hat aus diesem Grund eine Wechselausstellung realisiert, welche sich dem bekannten Unbekannten, dem Dachs, einem Tier, das mitten unter uns wohnt und das wir trotzdem nur selten zu Gesicht bekommen, widmet.

Mit wem gründet der Dachs manchmal Wohngemeinschaften? Ist der Dachs so ...

