FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die ohnehin schon schwache Bonität Venezuelas weiter abgestuft. Sie senkte das Rating auf CCC- von CCC. Der Ausblick ist negativ.

Aufgrund der schwachen Institutionen, der steigende Unzufriedenheit der Bevölkerung und der zunehmenden Spaltung in der Regierung sei das Land immer weniger in der Lage, sich um die drückenden politischen und wirtschaftlichen Probleme zu kümmern, so die Agentur.

July 12, 2017 00:21 ET (04:21 GMT)

