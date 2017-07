Moneycab.com: Herr Biedermann, nach einem Jahr der Vorbereitung haben sich die beiden Branchenverbände Fasmed und Medical Cluster Mitte Juni zu Swiss Medtech zusammengeschlossen. Wofür wird sich Swiss Medtech besonders engagieren?

Peter Biedermann: Für die Förderung des Werk- und Forschungsplatzes Schweiz engagiert sich Swiss Medtech mit gezielten Aus- und Weiterbildungsangeboten, Fachtagungen, exportfördernden Dienstleistungen und unterstützenden Massnahmen für das Unternehmertum. Auch macht sich der Verband für ein qualitätsorientiertes Gesundheitswesen mit fairen Vergütungstarifen und fortschrittlicher Innovationsfinanzierung zu Gunsten der Patienten stark. Mit seiner Mitarbeit in Fachgremien im In- und Ausland setzt sich Swiss Medtech für attraktive Rahmenbedingungen, für den Abbau innovationshemmender Regulierungen und die Sicherstellung des internationalen Handels und Forschungsaustauschs ein und bezieht dazu aktiv Position.

Künftig konzentriert sich der neue Verband auf die vier Haupttätigkeitsfelder «Legal, Compliance und Vergütung», «Kommunikation und Interessenvertretung», «Innovation» sowie «Aus- und Weiterbildung». Ein Schlüsselvorhaben ist in den nächsten Jahren die Einführung der beiden neuen EU-Regulierungen MDR und IVDR und die damit verbundene enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Bundesbehörden.

Was kann Swiss Medtech tun, was Fasmed und Medical Cluster nicht getan haben? Welches sind die Ziele des neuen Verbands?

Indem wir unsere Aktivitäten zusammenlegen und unsere Kräfte bündeln, bilden wir nun eine kompetente und schlagkräftige Branchenorganisation, die mit einer Stimme auftritt und der Interessensvertretung entsprechend grösseres Gewicht verleiht. Dazu wollen wir bevorzugter Partner für Tarifpartner, Behörden, Politik, Partnerverbände, Industrie, Bildungsinstitutionen und Wissenschaft sein und unsere Einflussnahme in Bern und Brüssel verstärken - sei dies direkt auf Entscheidungsträger, sei dies indirekt über Mitgliedschaften wie bei MedTech Europe. Dabei werden wir die Medizintechnik als wertvolle, sympathische und innovative Branche breiter bekannt machen und aufzeigen, welch grosse Bedeutung sie für die Schweizer Gesundheitsversorgung und Volkswirtschaft hat.

Peter Biedermann, Geschäftsführer Swiss Medtech

Wie ist Swiss Medtech organisiert?

Die Basis bildet (weiterhin) das Milizsystem. Von den Mitgliedsfirmen freigestellte Experten erarbeiten innerhalb von 20 Fachgruppen Strategien, Lösungen und Stellungnahmen zu relevanten Branchenthemen. Sie gehen aus den ehemaligen Kommissionen, Sektionen, Arbeits-, Projekt- und Fachgruppen des FASMED und Medical Cluster hervor und werden künftig von der Geschäftsstelle effizient mit Services unterstützt. Im achtköpfigen Vorstand erbringen neben den beiden Co-Präsidenten, Urs Gasche und Rubino Mordasini, hochkarätige Vertreter aus Industrie, Medizin und Wissenschaft ihren fachlichen Input.

Der Branche in der Schweiz geht es ja blendend. Welches sind die Erfolgsfaktoren, was macht den hiesigen Standort so attraktiv?

Die hiesigen Standortvorteile sind nach wie vor gross. So brilliert die Schweiz vor allem mit ihren Technologien, einem (noch) guten Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften, mit erstklassigen Hochschulen und Forschungsinstitutionen, einem innovationsstarken Umfeld und einer relativ tiefen Unternehmenssteuer. Attraktiv macht das Land auch für internationale Medtech-Firmen die wirtschaftliche und politische Stabilität sowie der hohe Lebensstandard, wie Serge Bernasconi, CEO des europäischen Dachverbands, MedTech Europe, neulich am Swiss Medtech Day hervorhob.

Woher denn der Bedarf nach einer Konzentration der Kräfte zum jetzigen Zeitpunkt?

Der Preis-, Kosten- und Regulierungsdruck auf die Branche ...

