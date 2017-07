Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ÜBERNAHMESCHUTZ - Die Bundesregierung will künftig leichter gegen den Verkauf deutscher Unternehmen einschreiten können. Das geht aus einer Verordnung des Wirtschaftsministeriums hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Sie soll an diesem Mittwoch das Bundeskabinett passieren. Damit kann der Bund in Zukunft Übernahmen untersagen, wenn sie so genannte kritische Infrastrukturen gefährden können. Die Verordnung soll verhindern, dass per Firmenübernahme entsprechendes Knowhow ins Ausland verloren geht. Die Änderung ist eine späte Reaktion auf die Übernahme des Augsburger Roboterherstellers Kuka im vorigen Jahr. (SZ S. 1)

GRIECHENLAND - Die Griechenland-Hilfe bringt den Gebern einen Milliardenprofit in Form von Zinseinnahmen. Es geht dabei um Gewinne aus Krediten und Anleihekäufen zu Gunsten Griechenlands. Insgesamt beläuft sich der Profit auf 1,34 Milliarden Euro, wie sich aus verschiedenen Aufstellungen des Bundesfinanzministeriums für die Grünen ergibt. So wirft ein Darlehen, das die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Griechenland 2010 mit Absicherung durch eine Bundesgarantie erteilt hat, jährliche Erträge ab. Ursprünglich waren den Griechen 22,3 Milliarden Euro zugesagt worden, tatsächlich in Anspruch genommen wurden dann 15,2 Milliarden Euro. 393 Millionen Euro an Zinsgewinnen hat dieser Kredit seit 2010 erbracht - und zwar netto, also nach Abzug der Refinanzierungskosten. (SZ S. 15)

CHINA - Google, Facebook, der Videodienst Youtube und das Portal der New York Times: Diese und Tausende andere Websites sind von Chinas Zensoren gesperrt, waren aber bisher dank Hilfsprogrammen eingeschränkt erreichbar. Doch jetzt bereitet Peking offensichtlich die komplette Abschottung seines Internets vor. Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass die chinesische Regierung die staatlichen Telekomanbieter China Mobile, China Unicom und China Telecom angewiesen habe, bis zum 1. Februar des kommenden Jahres ihre Nutzer daran zu hindern, mit sogenannten "Virtual Private Networks" (VPN) die Zensur zu umgehen. (FAZ S. 15)

STEUERREFORM - Das Bundesfinanzministerium hat die SPD-Steuerpläne durchgerechnet - und kommt zu überraschenden Ergebnissen. Denn selbst die Steuererhöhungen für Gutverdiener fallen aus Sicht aller Umverteilungsanhänger relativ bescheiden aus. (Handelsblatt S. 8 und 12)

INVESTITIONEN - Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern sind für ausländische Investoren die mit Abstand beliebtesten Standorte in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft EY hervor. NRW kommt danach auf 244 Neuansiedlungen im Jahr 2016, Baden-Württemberg auf 232 und Bayern auf 194. Zusammen vereinen die drei Länder damit fast zwei Drittel aller Direktinvestitionsprojekte des vergangenen Jahres. (Welt S. 9)

