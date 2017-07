Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INNOGY - Innogy-Chef Peter Terium hat sich entschieden, klar Position zu beziehen und für Europa zu kämpfen. Er steht nicht allein da: Die Chefs von elf weiteren großen Unternehmen - von Airbus über Lufthansa bis Volkswagen - hat er davon überzeugen können, sich seiner Initiative anzuschließen. "Alle, die gegen Europa arbeiten, gefährden bewusst oder unbewusst unseren Wohlstand, unsere Freiheit, unsere offenen Gesellschaften", sagte der Innogy-Chef dem Handelsblatt. Es sei deshalb nun "Zeit für einen Weckruf". Terium sieht den Fortbestand der EU nach dem Brexit akut gefährdet: "Wenn wir jetzt nicht aufstehen, besteht die Gefahr, dass Europa auseinanderfällt." (Handelsblatt S. 1)

BERTELSMANN - Der Medienkonzern Bertelsmann will 700 Millionen Euro ins Buchgeschäft investieren und stockt seine Beteiligung am größten Buchverlag der Welt auf. Penguin Random House soll in Schwellenländern mehr Wachstum bringen. Bertelsmann und Pearson hatten schon vor Monaten damit begonnen, über eine Neuordnung ihrer Anteile zu verhandeln. Eigentlich wollte Pearson komplett aussteigen und seine Aktien zu etwa gleichen Teilen an Bertelsmann und einen weiteren Investor abstoßen. Doch anders als geplant, bleiben die Briten nun mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord. (FAZ S. 22)

AVS - Die Beteiligungsgesellschaft Steadfast stellt nach Informationen der FAZ den Baustellenplaner AVS zum Verkauf. Fast jeder deutsche Autofahrer kennt diese Gesellschaft - meistens ohne das zu wissen. Denn AVS sichert auf Autobahnen und anderen Fernstraßen in ganz Deutschland Baustellen ab, stellt beispielsweise Schutzwände und LED-Signalanlagen auf. Steadfast habe schon eine Investmentbank für den Verkauf mandatiert, verlautet aus Kreisen, die mit den Plänen vertraut sind. Das Frankfurter Private-Equity-Haus, das aus einer Sparte der BHF-Bank hervorgegangen ist, wolle in zwei bis zweieinhalb Monaten mit AVS in den Markt gehen. "Bis Ende des Jahres soll dann eine Transaktion passieren", sagte ein Kenner der Lage. (FAZ S. 19)

BERENBERG BANK - Die Schweizer Tochter der Privatbank Berenberg führte Schwarzgeldkonten und zahlte dafür eine Buße. Der Chef des Hamburger Finanzinstituts, Hans-Walter Peters, ist ausgerechnet der oberste Repräsentant des Bankenverbands. (SZ S. 15)

BREITLING - Die Schweizer Uhren-Ikone Breitling soll profitabler werden. Das kündigt Alexander Dibelius an, Partner des Private-Equity-Hauses CVC, das den Deal um die Übernahme der bekannten Marke nun endgültig unter Dach und Fach gebracht hat. "Die Digitalisierung wird auch vor der Uhrenbranche nicht stoppen", sagte Dibelius dem Handelsblatt. "Online-Verkauf, Social-Media-Präsenz, Community Building oder auch das Thema Connectivity sind - um nur einige Beispiele zu nennen - Möglichkeiten, Breitling noch erfolgreicher zu machen", so Dibelius, der auch "die klassischen Geschäftsfunktionen auf Optimierungspotenziale untersuchen" will - immer gemeinsam mit dem bisherigen Firmen-Patriarchen Theodore Schneider, der mit 20 Prozent beteiligt bleibt. Dem Vernehmen nach zahlt CVC rund 850 Millionen Schweizer Franken für das Unternehmen, das angeblich einen Umsatz von knapp 400 Millionen macht. (Handelsblatt S. 44)

SYNGENTA - Syngenta attackiert Bayer im Agrogeschäft. Mit dem neuen Eigner Chemchina im Rücken will der Schweizer Pflanzenschutz- und Saatgutriese Syngenta Marktanteile im Agrogeschäft erobern. Er positioniert sich damit als Hauptkonkurrent des angehenden Branchenführers Bayer. (Handelsblatt S. 14)

July 12, 2017 00:29 ET (04:29 GMT)

