Rock Tech gibt die Analyseergebnisse aus der zweiten Phase des Bohrprogramms bekannt

Vancouver, BC, Kanada - 12. Juli 2017 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich, die Analyseergebnisse aus der zweiten Phase des Bohrprogramms, die vor Kurzem im Bereich Aumacho im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake im Bergbaugebiet Thunder Bay (Nordwest-Ontario, Kanada) abgeschlossen wurde, bekannt zu geben.

Martin Stephan, Chief Executive Officer von Rock Tech, sagte dazu: Wir freuen uns, die Analyseergebnisse aus der zweiten Phase des Winterbohrprogramms bekannt geben zu können. Die Ergebnisse weisen auf eine bedeutende Lithiummineralisierung in einem weiteren Bereich des Konzessionsgebiets Georgia Lake hin. Dieser spezifische Bereich des Konzessionsgebiet beherbergt mindestens drei lithiumhaltige Pegmatite, von denen zwei im Zuge dieses Programms untersucht wurden. Die Analyseergebnisse der im letzten Jahr durchgeführten Schlitzprobenahmen wiesen auf hochgradige Mineralisierung an der Oberfläche hin. Insbesondere ein Abschnitt lieferte einen Gehalt von im Schnitt 2,93 % Lithiumoxid auf 4,02 Metern, einschließlich eines Teilabschnitts von einem Meter mit 4,42 % Lithiumoxid. Die Fortsetzung der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe stimmt uns sehr zuversichtlich.

Herr Stephan sagte weiter: Die untersuchten lithiumhaltigen Pegmatite sind weiter entlang des Streichens und entlang des Einfallwinkels offen und weisen interessanterweise erhöhte Rubidium-, Cäsium- und Tantalwerte auf, die eine nähere Untersuchung rechtfertigen.

Die nachstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Analyseergebnisse:

Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Gehalt (% Li2O) AM-17-01 48,00 48,85 0,85 2,03 AM-17-02 45,07 49,00 3,93 0,65 AM-17-02 57,48 58,83 1,35 2,24 AM-17-03 61,37 66,50 5,13 1,13 AM-17-03 74,28 75,58 1,30 1,34 AM-17-04 59,47 64,50 5,03 2,76 AM-17-05 64,75 70,94 6,19 1,78 AM-17-06 48,97 51,30 2,33 2,45 AM-17-06 60,00 62,00 2,00 2,77 AM-17-07 68,33 70,20 1,87 2,68

**Die Bohrlochabschnitte entsprechen nicht unbedingt der wahren Mächtigkeit der Pegmatite.

Insgesamt wurden sieben (7) Bohrlöcher über 584 Meter niedergebracht. Ziel dieser Bohrungen war es, die historischen Ergebnisse zu bestätigen, Datenmaterial zur Unterstützung einer Modellierung der Ausrichtung der lithiumhaltigen Pegmatite zu liefern und zu einem umfassenderen Verständnis ihres Potenzials beizutragen. Bohrloch AM-17-03 erweiterte den Pegmatiten entlang des Streichens gen Westen, wo er weiterhin offen ist. Die Analyseergebnisse ließen zudem anomale Cäsium-, Tantal- und Rubidiumwerte erkennen.

Die Ergebnisse der Schlitzproben aus dem vergangenen Jahr haben das Vorkommen hochgradiger Lithiummineralisierung mit Gehalten bestätigt, wobei eine Probe einen Durchschnittsgehalt von 2,93 % Li2O auf 4,02 Metern - einschließlich 4,42 % Li2O auf einem Meter - ergab. Sie lieferten auch genauere Erkenntnisse zur Geometrie der lithiumhaltigen Pegmatite und waren ein integraler Bestand bei der Planung dieser Bohrlöcher.

Dieser Bereich des Konzessionsgebiets beherbergt mindestens drei lithiumhaltige Pegmatite, für die eine gemeinsame historische Ressourcenschätzung im Umfang von 776.074 Tonnen mit 1,63 % Li2O (Pye, 1965) vorliegt. In der historischen Schätzung werden jedoch nicht die Kategorien verwendet, die in den Abschnitten 1.2 und 1.3 der Vorschrift NI 43-101 vorgesehen sind. Auch wurden keine ausreichenden Arbeiten von einem qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen. Infolgedessen wurden die lithiumhaltigen Pegmatite in diesem Bereich nicht in die NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung von Rock Tech aufgenommen.

Die Bohrungen wurden von Major Drilling Group International Inc., einem der weltweit größten Anbieter von Bohrdienstleistungen, durchgeführt. Die Bohrlochproben wurden bei Actlabs, einem nach dem ISO 9001:2008 zertifizierten Analyselabor mit Sitz in Geraldton (Ontario), zur Analyse eingereicht.

Über Rock Tech Lithium:

Rock Tech Lithium ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Exploration von Konzessionsgebieten mit potenziellen Vorkommen von Lithium und anderen ausgewählten Metallen für den Einsatz in Batterien gerichtet ist.

Rock Tech ist das einzige Explorationsunternehmen in der Region Georgia Lake, das über eine NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung verfügt. Aus der Ressourcenschätzung ergibt sich eine geschätzte angezeigte Ressource von 3,19 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,10 % Lithiumoxid sowie eine geschätzte abgeleitete Ressource von 6,31 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,00 % Lithiumoxid. Darüber hinaus hat das Unternehmen metallurgische Untersuchungen zu einer Massenprobe abgeschlossen, die belegen, dass die Produktion sowohl eines hochgradigen Spodumenkonzentrats als auch von Lithiumcarbonat (Li2CO3) in Akku-Qualität möglich ist. Die spodumenhaltigen Pegmatite des Gebiets Georgia Lake wurden ursprünglich im Jahr 1955 entdeckt.

Fotomaterial, Videos und Landkarten zum aktuellen Explorationsprogramm finden Sie unter folgendem Link: http://rocktechlithium.com/ongoing-exploration-program/

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Martin Stephan Martin Stephan Director, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brad Barnett Chief Financial Officer Rock Tech Lithium Inc. 777 Hornby Street, Suite 600 Vancouver, B.C., V6Z 1S4 Tel.: +1 (778) 358-5200 Fax: +1 (604) 670-0033 E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40342 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40342&tr=1

