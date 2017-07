BMW-Fix Kupon Express-Anleihe mit 2,50% Zinsen und 27% Sicherheit

Mit einem Kursplus von 26 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate nimmt die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) in den Top-Flop-Listen der DAX-Werte einen Platz im Mittelfeld ein. Mit Kurszielen jenseits der 100 Euro-Marke wird die Aktie von den meisten Experten als "Kauf" oder zumindest als haltenswert eingestuft.

Für Anleger mit dem Wunsch nach regelmäßigen Zinseinkünften und der Markteinschätzung, dass der Kurs der BMW-Aktie in den nächsten Jahren nicht sehr stark unter Druck geraten wird, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene Fix Kupon Express Aktienanleihe der Commerzbank für eine Veranlagung interessant sein.

Voraussichtlich 27% Sicherheitspuffer, 2,50% Zinsen

Der am 20.7.17 in XETRA ermittelte Schlusskurs der BMW-Aktie wird als Basispreis für die Anleihe fixiert. Bei 73 Prozent des Startwertes (mögliche Schwankungsbreite plus/minus 3 Prozent) wird sich voraussichtlich die Barriere befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Halbjahresintervall angesetzten Ausschüttungsterminen, erstmals am 29.1.18, Zinsen in Höhe von 2,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Notiert die BMW-Aktie am 20.7.18, dem ersten Bewertungstag, auf oder oberhalb des Basispreises, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit zumindest um sechs Monate, nach denen die gleiche Vorgangsweise angewendet wird wie am ersten Stichtag angewendet wird.

Falls die Anleihe wegen einer negativen Kursentwicklung der BMW-Aktie bis zum finalen Bewertungstag (20.7.21) läuft, dann wird sie mit ihrem Ausgabepreis zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs dann auf oder oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs dann mit mindestens 27 Prozent im Vergleich zum Basispreis im Minus, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung einer am 20.7.17 ermittelten Anzahl von BMW-Aktien getilgt. Bruchstückanteile werden in bar abgegolten.

Die Commerzbank-Fix Kupon Express Aktienanleihe auf BMW, maximale Laufzeit bis 27.7.21, ISIN: DE000CB90QR0, kann noch bis 20.7.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 0,75 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Express-Anleihe wird in den maximal 4 Jahren eine Jahresbruttorendite von 2,50 Prozent pro Jahr abwerfen, wenn der Kurs der BMW-Aktie in den nächsten 4 Jahren nicht 27 Prozent seines am 20.7.17 ermittelten Schlusskurses verliert.

Quelle: zertifikatereport.de