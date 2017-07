Adva Optical versucht erneut in den USA sein Glück. Bereits 2016 hatte man sich mit Overture Networks in den USA verstärkt. Strategisch ist der Griff über den großen Teich sinnvoll, generiert man doch in den USA mittlerweile gut die Hälfte des Konzernumsatzes. Der Boom des Cloudgeschäfts veranlasste Adva Optical nun noch einmal zu einer Akquisition in den USA: Für 69 Mio. $ greift man nach dem kleineren Wettbewerber MVR Communications aus Kalifornien. Das Gebot von 10 $ je Aktie gesteht den MVR-Aktionären keinerlei Prämie zu, aber dennoch ist die Akquisition ein teures Vorhaben, wenn sie denn letztlich gelingt. MVR hatte zuletzt mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen und rutschte zudem tiefer in die roten Zahlen. Das Unternehmen ist aber solide finanziert, verfügt über einen Liquiditätsbestand von 22 Mio. $ und ist schuldenfrei. Der freundliche Übernahmeversuch soll im August oder September abgeschlossen werden.



So sinnvoll das Übernahmevorhaben in den USA aus strategischer Sicht auch sein mag, so riskant ist es auch. Adva will die Akquisition zunächst mit einem Überbrückungskredit von 55 Mio. € finanzieren, das später in ein Schuldscheindarlehen umgewandelt oder von einem Konsortialkredit abgelöst werden soll. Man ist also bereit, die Bilanzqualität zu verschlechtern und darüber hinaus höhere Währungsrisiken auf sich zu nehmen. Zudem werden die Integrationskosten auf der Profitabilität lasten, wie zuletzt auch die US-Akquisition Overture gezeigt hat.



Fazit: Trotz der zusätzlichen Risiken überwiegen die Chancen. Adva Optical ist ja ohnehin Bestandteil unseres M&A-Portfolios. Die Aktie ist eine gute Halteposition und für den Fall eines Rücksetzers auf unter 8,50 € auch wieder ein Kauf.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 27 vom 5.07.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info