Die USA erwarten noch einen wochenlangen Kampf, bis die letzten IS-Kämpfer in Mossul besiegt sind. Dennoch sprechen sie über die Pläne für danach. Die Allianz könnte sich auf Syrien konzentrieren.

Trotz des Sieges über die Terrormiliz Islamischer Staat in Mossul wird die vollständige Befreiung der Stadt von einzelnen Kämpfern wohl noch Wochen dauern. "Es gibt Verweigerer und Verstecke, die gefunden und dem Erdboden gleichgemacht werden müssen", sagte der Kommandeur der US-Truppen im Irak, Stephen Townsend, am Dienstag im Pentagon in Washington. Mehrere Hundert IS-Mitglieder seien noch in der Stadt. Nach der Vertreibung des IS aus Mossul werde das Bündnis im Kampf um die Rückeroberung der syrischen Stadt Al-Rakka möglicherweise dort die Zahl der Luftangriffe erhöhen, sagte er.

Auch die Überwachung aus der Luft könnte zunehmen, sagte Townsend. "Es (Al-Rakka) wird nun mehr ...

