Bis zur Rede von Fed-Chefin Janet Yellen am Nachmittag vor dem zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses dürften die Anleger am Mittwoch in Deckung bleiben. Banken und Broker sagten für die Eröffnung denn auch wenig veränderte Kurse voraus. Schon am Dienstag hatte sich der Dax nur noch in engen Spannen bewegt und war mit 12.437 Punkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...