FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUNDEN WIRD DER EX INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY FOR THE BELOW MENTIONED INSTRUMENT WILL BE 12.07.2017. FOR TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC.ADJUST
XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. 4 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY FOR THE BELOW MENTIONED INSTRUMENT WILL BE 12.07.2017. FOR TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC.ADJUST
XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH. 4 EUR