Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die neuen politischen Enthüllungen in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump verunsichern Anleger an den asiatischen Finanzmärkten. Während der Dollar tendenziell unter Druck gerät, ist der vermeintlich sichere Yen-Hafen gesucht. Die Aktienmärkte reagieren überwiegend mit Abschlägen. Dazu gesellt sich eine abwartend vorsichtige Haltung vor der im Tagesverlauf anstehenden Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen vor dem Kongress. Veröffentlichte E-Mails belegen, dass der Sohn von US-Präsident Donald Trump sich während des US-Wahlkampfs darauf eingelassen hatte, belastendes Material über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aus russischer Quelle zu erhalten. Nun scheint belegt, dass der Trump-Kampagne offenbar direkte Hilfe der russischen Regierung im Wahlkampf angeboten wurde ist - und diese zumindest ein Stück weit darauf eingegangen war.

Politische Wirren in den USA belasten Dollar

Am Devisenmarkt gerät der US-Dollar zu seinem australischen Pendant, vor allem aber zum japanischen Yen unter Druck. Der Greenback fällt auf 113,40 Yen nach Wechselkursen klar über der Marke von 114 zur Vortageszeit. Der steigende Yen drückt derweil vor allem die Börse in Tokio ins Minus, weil der feste Yen die Exportchancen japanischer Unternehmen schmälert. "Der Markt hält Ausschau nach jeder Form von Risiko, die einen Ausverkauf initiieren könnte. Daher positionieren sich Anleger entsprechend vorsichtig und verkaufen den Dollar wegen der Schlagzeilen", sagt Chefhändler Tareck Horchani von Saxo Capital Markets für die Region Asien-Pazifik. Allerdings könne von Panik keine Rede sein.

Am Aktienmarkt sinkt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 20.089 Punkte, nachdem der japanische Leitindex in den vergangenen zwei Tagen noch um 1,3 Prozent geklettert war. In Australien belasten die schwer gewichteten Bankentitel den S&P/ASX-200, der um 1,0 Prozent nachgibt. Der australische Verbrauchervertrauen von Westpac für Juli zeigt mehr Pessi- als Optimisten - und dies nun schon seit acht Monaten. Volkswirte verweisen auf steigende Kosten wegen der boomenden Wirtschaft. In Schanghai verliert der Composite nach der Schwäche der Vortage wegen der Regulierungssorgen weitere 0,2 Prozent auf 3.197 Zähler. In Hongkong steigt der HSI dagegen gestützt vom Bankensektor um 0,8 Prozent.

API-Daten stützen Ölpreis

Die Ölpreise ziehen auf breiter Front an - gestützt vom schwachen US-Dollar. Darüber hinaus hat der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Lagerabbau in den USA vermeldet. Der Bericht wird als klarer Preistreiber am Ölmarkt interpretiert. Die global gehandelt Erdölsorte Brent verteuert sich um 1,4 Prozent auf 48,17 US-Dollar je Fass. Dies stützt Ölwerte am Aktienmarkt vor allem in Australien und Japan. In Tokio ziehen Inpex um 0,7 Prozent an.

Nach einem weiteren Allzeithoch drehen Geely in Hongkong 0,5 Prozent ins Minus. Im laufenden Jahr hat der Automobilwert bereits um 150 Prozent zugelegt. Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel um 22 Prozent angehoben und raten zum Kauf der Aktie. Der mögliche Ausstieg des Mehrheitsaktionärs lässt Singamas Container um 4,0 Prozent nachgeben in Hongkong. Pacific International Lines hält am Hersteller von Containern 41 Prozent und denkt über einen Ausstieg nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.674,00 -0,96% -0,44% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.087,48 -0,53% +5,09% 08:00 Kospi (Seoul) 2.393,26 -0,11% +18,10% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.196,56 -0,20% +2,99% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.089,42 +0,82% +15,95% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.205,72 -0,41% +11,28% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.753,65 -0,08% +6,82% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 11.03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1484 +0,2% 1,1464 1,1395 +9,2% EUR/JPY 130,25 -0,3% 130,64 130,29 +6,0% EUR/GBP 0,8936 +0,1% 0,8923 0,8826 +4,8% GBP/USD 1,2855 +0,1% 1,2847 1,2911 +4,2% USD/JPY 113,41 -0,5% 113,96 114,33 -3,0% USD/KRW 1145,15 -0,4% 1149,32 1151,13 -5,1% USD/CNY 6,7875 -0,2% 6,8025 6,8003 -2,3% USD/CNH 6,7878 -0,2% 6,8003 6,8049 -2,7% USD/HKD 7,8114 -0,0% 7,8128 7,8123 +0,7% AUD/USD 0,7652 +0,2% 0,7637 0,7619 +6,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,76 45,04 +1,6% 0,72 -19,6% Brent/ICE 48,19 47,52 +1,4% 0,67 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,84 1.217,80 +0,2% +2,04 +5,9% Silber (Spot) 15,92 15,85 +0,4% +0,07 -0,1% Platin (Spot) 906,05 903,50 +0,3% +2,55 +0,3% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 +6,3% ===

July 12, 2017 01:12 ET (05:12 GMT)

