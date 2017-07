The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA NZIE XFRA XS0731649660 NORDEA MORTG.B. 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0732016596 SVENSK.HDLSB. 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0804749462 NORDLB FPF.S.1 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1087802234 NATIONWIDE BLDG 14/17 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000BLB1GH1 BAY.LDSBK.IS.S.31269VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000206091 JINCHUAN GROUP 14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA US278642AG81 EBAY 12/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US35803QAD97 FRESENIUS MED. 08/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828WT31 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1078781496 INTER-AMER.DEV.BK 14/17 BD02 BON IDR N

CA XFRA XS1084926432 TIMES PPTY HLDGS 14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1086081707 HUARONG FIN.CO. 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1087929730 DEXIA CL 14/17 MTN BD02 BON GBP N