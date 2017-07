The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0367206734 LONZA SWISS FIN. 17-21 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB4153 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB42L7 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR N

CA BB63 XFRA DE0001102424 BUNDANL.V.17/27 BD01 BON EUR Y

CA XFRA DE000BLB42M5 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD01 BON EUR N

CA YIQG XFRA US06738C8284 BARCLAYS BK PREF.SER.1ADR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DG6CR56 DZ BANK CLN E.9327 BD02 BON EUR N

CA BA63 XFRA DE0001108827 BUNDANL.V.17/27NK OZSS BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWK7 DEKA IHS MTN S 7529 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWL5 DEKA IHS SERIE 7530 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5D30 LB.HESS.THR.CARRARA07H/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DT8 LB.HESS.THR.CARRARA07A/17 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV25 LBBW BONS BSKT 17/22 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV41 LBBW BONS BSKT 17/24 BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVY1 LBBW DL-STUFENZINS 17/20 BD03 BON USD N

CA XFRA DE000LB1DVZ8 LBBW DL-GM-FLOATER 17/21 BD03 BON USD N

CA 99E3 XFRA EU000A1G0DX2 EFSF 17/47 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA US00206RDB50 AT + T 2022 BD03 BON USD N

CA XFRA US00772BAR24 AERCAP IRE./GL. 16/22 BD03 BON USD N

CA BN91 XFRA US064058AD28 THE BK OF NY MELLON DEP.E BD03 BON USD N

CA CFUC XFRA US172967GF21 CITIGROUP INC. DEP. PFD B BD03 BON USD N

CA XFRA US2027A1JN82 COMMONW.BK AUSTR.17/47MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US251541AQ13 DT.BANK MTN 17/21 DL BD03 BON USD N

CA XFRA US25470XAL91 DISH DBS 2023 BD03 BON USD N