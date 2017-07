The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B053442 IMMIGON PORTFOL.07-17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA AU000WT60347 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A0Z11Q0 WL BANK AG OE.PF.R582 BD00 BON EUR N

CA XFRA US134429AV11 CAMPBELL SOUP CO. 2017 BD00 BON USD N

CA XFRA US45824TAE55 INTELSAT JACKSON HD.12/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH32G7 HSH NORDBANK IS 12/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB010A4 LBBW BAS BOAP CALL 15/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0XLN5 LBBW DBK BOA CALL 14/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0XZB0 LBBW DAI BOA CALL 14/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6BH7 NORDLB IS.S.1100 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6FY3 NORDLB IS.S.1202 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW1030 LAND NRW SCHATZ07 S806 BD01 BON EUR N

CA XFRA GR0110029312 GRIECHENLAND 14-17 BD01 BON EUR N

CA NLA9 XFRA NL0006007239 NEDERLD 07-17 BD01 BON EUR N

CA NLB2 XFRA NL0006017998 NEDERLD 15.07.17 PRIN. BD01 BON EUR N

CA XFRA US025676AL13 AMER.E.INV.L. 2021 BD01 BON USD N

CA XFRA US03523TBN72 ANH.-BUSCH INBEV 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US37244DAC39 GENON ENERGY 11/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US45604HAA59 INDL BK KOREA 12/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US459056JW87 WORLD BK 2017 BD01 BON USD N

CA PEPK XFRA US713448CV82 PEPSICO INC. 15/17 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US713448CW65 PEPSICO INC. 15/17 BD01 BON USD N

CA UNHD XFRA US91324PCK66 UNITEDHEALTH GRP 15/17 BD01 BON USD N

CA KR4A XFRA USY4836TAG68 KOREA EAST-WEST PWR 12/17 BD01 BON USD N