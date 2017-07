FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TIUP XFRA LU1452600270 MUL-LYX.US TIPS (DR) DDL 0.684 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.215 EUR

01C1 XFRA US617474AA97 MORGEN STANLEY DEP. PFD J 0.002 %

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.013 EUR