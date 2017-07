FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LYM9 XFRA FR0010524777 LYX.NEW ENERGY U.ETF DEO 0.190 EUR

LRX2 XFRA FR0010481127 LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF 2.900 EUR

LYM4 XFRA FR0010407197 LYXOR PRIVEX U.ETF DEO 0.190 EUR

LYMH XFRA FR0010405431 LYX.FTSE ATHEX L.C. U.ETF 0.020 EUR

LYMF XFRA FR0010378604 LYX.ST.EU.SE.DI.30 U.ETF 0.650 EUR

LYME XFRA FR0010361675 LYX.HONG KONG(HSI)U.ETF D 0.520 EUR

LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF DEO 2.350 EUR

LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF DEO 2.050 EUR

LYY5 XFRA FR0010261198 LYXOR MSCI EUR.U.ETF DEO 3.150 EUR

LYY4 XFRA FR0010245514 LYX.JAP.(TOPIX)(DR) DEO 2.200 EUR

LYY2 XFRA FR0010168781 LYS.MSCI EMU V.(DR)UC.ETF 3.900 EUR

LYY1 XFRA FR0010168773 LY.MSCI EMU SM.CA.UETF EO 5.250 EUR

LYY3 XFRA FR0010168765 LYX.MSCI EMU GWTH(DR)UETF 2.000 EUR

LYQC XFRA FR0007085501 LYX.MSCI E.(DR)UC.E.D-EO 1.190 EUR

LYMS XFRA FR0007063177 LYX.NASDAQ-100 U.ETF DEO 0.160 EUR

DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF DEO 1.900 EUR

LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E.DEO 0.950 EUR

AETG XFRA US69343R1014 AEROFLOT GDR 144A /5 RL1 1.291 EUR

2GB XFRA DE000A0HL8N9 2G ENERGY AG 0.400 EUR

EIF XFRA DE0005653604 EIFELHOEHEN-KLINIK O.N. 0.410 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.067 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.071 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.068 EUR

S1R XFRA CNE1000012B3 SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1 0.047 EUR

OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.237 EUR

UXX XFRA PLLWBGD00016 LUBELSKI WEGIEL BOGD.ZY 5 0.236 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.070 EUR

85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.272 EUR

4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.562 EUR

LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE DE 3.650 EUR

BO8 XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01 0.158 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR

MD4X XFRA FR0011857234 L.GE.MI.-CA.MDAX UETFDEO 3.140 EUR

STXH XFRA LU1574142243 LY.I.-L.S.EU.600DRUEMHDEO 2.360 EUR

C8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.340 EUR