FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL L

OB8 XFRA ID1000085707 BARITO PAC. RP 500

LIZ XFRA US4858651098 KATE SPADE + CO. DL 1

AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10