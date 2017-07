Der Druck auf Katar wird aufrechterhalten. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten wollen verfolgen, wie ernsthaft Katar gegen den Terrorismus kämpfe.

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten halten den Druck auf das Golf-Emirat Katar aufrecht. In einer am Dienstag in Staatsmedien veröffentlichten Erklärung kündigten die vier Länder an, ihre Maßnahmen gegen Katar beizubehalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...