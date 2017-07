Die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, verbreitet heute und morgen ihre Sicht der Welt. Schon wenige Worte könnten für Ausschläge an den Börsen sorgen. Viele Anleger gehen deshalb in Deckung. Der Dax steigt trotzdem.

Vor dem Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen im Kongress bleiben viele Anleger in Deckung. Yellen wird am Mittwoch und Donnerstag den zuständigen Ausschüssen des Parlaments Auskunft über die geldpolitische Lage geben.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss unverändert auf 21.409 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2425 Punkten auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 6193 Punkte.

Der Dax hatte zuvor am Dienstag in Frankfurt mit 12.437 Punkten minimal niedriger geschlossen. Am Mittwochmorgen notierte das Marktbarometer etwas höher bei 12.480 Zählern. Vor Yellens Anhörung gebe es etwas Nervosität, sagte Chefvolkswirt Scott Brown vom Broker Raymond James.

"Der halbjährliche Bericht zur Geldpolitik war oft ein großes Ding für die Märkte." Börsianer erhoffen sich neben Hinweisen auf Tempo und Ausmaß weiterer Zinserhöhungen ...

