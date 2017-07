Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Aufwendungen für Altprojekte in den USA belasten das Ergebnis des Industrie-Dienstleisters Bilfinger. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das bereinigte EBITA mit rund 55 Millionen Euro belastet. In der Summe ergäben sich allerdings keine negativen Auswirkungen auf Konzernergebnis und Liquidität, da aus dem Projekt Doha Expressway in Katar ein Bilfinger zustehender Betrag von rund 60 Millionen Euro auf ein Joint-Venture-Konto eingezahlt worden sei. Dies wirke in voller Höhe positiv auf das Ergebnis aus nicht fortzuführenden Aktivitäten, hieß es in einer Mitteilung.

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet das Unternehmen allerdings anstelle des bisher prognostizierten Margenanstiegs um rund 100 Basispunkte nur noch ein ausgeglichenes bereinigtes EBITA. Im Segment Engineering & Technologies werde sich aufgrund der oben genannten Projektvorsorgen das bereinigte EBITA auf Vorjahresniveau bewegen.

Der Vorstand gehe jedoch davon aus, dass für die Risiken aus Altprojekten damit ausreichend bilanzielle Vorsorge getroffen sei, hieß es weiter. Der Ausblick 2017 für Konzernleistung und -auftragseingang wurde bestätigt. Die Mittelfristziele blieben zudem unverändert. Auch soll das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Herbst dieses Jahres wie geplant beginnen.

Die Bilfinger-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit Abschlägen auf die Nachricht. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel mit 33,90 Euro gestellt, ein Minus von 1,4 Prozent. Im Tief war es schon bis auf 33 Euro nach unten gegangen, so ein Händler.

TAGESTHEMA II

Der Waferhersteller Siltronic erzielt weiterhin höhere Preise für seine Produkte und wird daher im Geschäftsjahr 2017 mehr umsetzen als bisher erwartet. Die im TecDAX notierte Gesellschaft rechnet nun mit einem Umsatz von mindestens 1,12 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge soll mindestens 27 Prozent betragen.

Die höheren Preise hatten die Siltronic AG bereits Ende April zu einer Prognoseerhöhung veranlasst. Damals wurde ein Umsatz von mindestens 1,06 Milliarden Euro statt mindestens 1 Milliarde sowie eine EBITDA-Marge von mindestens 23 Prozent statt mindestens 20 Prozent vorhergesagt.

Im zweiten Quartal hat das Unternehmen aus München nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von etwa 283 Millionen Euro, ein EBITDA von rund 73 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 26 Prozent erzielt. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr sollen am 28. Juli veröffentlicht werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

2G Energy: 0,40 EUR DIC Asset: 0,40 EUR Eifelhöhen-Klinik: 0,41 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +7.300 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% - EU 11:00 Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj - US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion neuer 0,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR, davon: 4,125-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2027 4,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2045

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.423,80 -0,03% Nikkei-225 20.091,00 -0,52% Shanghai-Composite 3.194,56 -0,26% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.437,02 -0,07% DAX-Future 12.480,00 +0,30% XDAX 12.489,00 +0,30% MDAX 24.705,08 -0,18% TecDAX 2.236,71 +0,02% EuroStoxx50 3.464,48 -0,39% Stoxx50 3.107,09 -0,70% Dow-Jones 21.409,07 +0,00% S&P-500-Index 2.425,53 -0,08% Nasdaq-Comp. 6.193,30 +0,27% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,88 -7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Etwas fester - Mit leicht steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler für den Mittwoch. "Ein erfolgreicher Test der 12.500er Marke im DAX bleibt aber erst einmal unwahrscheinlich", sagt ein Händler. Der schwache Dollar dürfte den DAX ausbremsen, so wie bereits den Nikkei in Tokio, meint er. "Von der Europäischen Zentralbank wird die Normalisierung der Geldpolitik erwartet, und in den USA gerät die Trump-Regierung mit den E-Mail-Kontakten von Donald Trump Junior mit Russland schon wieder unter Druck", sagt ein Marktteilnehmer. Ein mittelfristig deutlich steigender Euro sollte deshalb nicht überraschen, sagt er. Stände von 1,20 Dollar und mehr könnten den DAX deutlicher zurückwerfen. Im Blick steht allerdings zunächst die Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor der Anhörung vor dem Kongress. Sollte sie die Risiken einer Asset-Preis-Inflation betonen, könnte das auf globaler Ebene Aktien und Anleihen zurückwerfen, heißt es am Morgen. Am Vormittag werden in Deutschland noch Großhandelspreise veröffentlicht, in Großbritannien der Arbeitsmarktbericht und in der Eurozone die Industrieproduktion.

Rückblick:

Etwas leichter - Vor der Anhörung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Kongress haben die Anleger eine vorsichtige Haltung eingenommen. Vorne bei den Branchenindizes lagen die Autowerte. Ihr Stoxx-Index stieg um 1,0 Prozent. Händler verwiesen auf neue Absatzzahlen aus China. Dort sind die Verkäufe im Juni gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 1,78 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Fiat legten um 1,8 Prozent zu und BMW um 1,7 Prozent. Auf der Verliererseite in Europa ragte der Index der Nahrungsmittel-Aktien mit einem Minus von 1,4 Prozent heraus. Hier gaben Danone 1,7 Prozent ab. Daneben fielen Marks & Spencer nach schwachen Umsätzen um 4,7 Prozent. Pearson verloren 5,1 Prozent. Der Verlag hat 25 Prozent an Penguin Random House an Bertelsmann verkauft, die begleitenden Äußerungen lassen laut Marktteilnehmern eine Dividendenenttäuschung vermuten.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Das Scheitern eines Ausbruchsversuchs über die 12.500er Marke löste technisch orientierte Verkäufe aus. Thyssenkrupp gehörten mit einem Plus von 1,2 Prozent zu den DAX-Gewinnern. Die Aktie profitierte von neuen Sparplänen des Stahlkonzerns. Auch die anderen Stahlwerte wie Salzgitter und Klöckner waren gesucht. Sie profitierten von der Absichtserkärung der G20 zu einem Abbau der Überkapazitäten im Stahlbereich. Auf der anderen Seite verloren Henkel und RWE je 1,2 Prozent, SAP gaben 1,1 Prozent ab. Star des Tages waren Hapag-Lloyd, die 9,8 Prozent gewannen. Tui ist komplett bei Hapag-Lloyd ausgestiegen, damit ist der Überhang weg. Rational ist optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Für die Aktie ging es um 4,5 Prozent nach oben. Wirecard gewannen 2,9 Prozent. Als positiv für Wirecard bewertete ein Aktienhändler vor allem die Ankündigung, nach der das Unternehmen WeChat Pay nach Europa bringt. Die mobile Bezahllösung WeChat Pay hat über 600 Millionen aktive Nutzer - dies entspricht einem Marktanteil von fast 40 Prozent im chinesischen Mobile-Payment-Markt. Weiter ging es mit der Erfolgsstory von Naga: Zum zweiten Tag ihrer Notierung im Handelssegment Scale stieg der Kurs um mehr als 40 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,4% auf 12.489 Punkte

Mit einem leichten Minus hat sich die Bilfinger-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt (siehe TAGESTHEMA I). Die Siltronic-Aktie wurde dagegen 5,5 Prozent höher getaxt, nachdem der Waferhersteller seine diesjährige Umsatzerwartung erhöht hatte (siehe TAGESTHEMA II).

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Die neusten politischen Entwicklungen um die Russland-Affäre haben die Wall Street am Dienstag kurzzeitig deutlicher ins Minus gedrückt. Nach kurzer Zeit erholten sich die Indizes wieder und notierten bis zum Handelsende um die Nulllinie - eine Entwicklung die auch schon im frühen Geschäft dominiert hatte. Denn übergeordnet herrschte Zurückhaltung vor der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und der langsam beginnenden US-Berichtssaison. Pepsico hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und mehr verdient und damit wie bereits im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie ging es dennoch 0,5 Prozent nach unten. Teilnehmer vermuteten leichte Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um rund 9 Prozent zugelegt hatte. Die Snap-Aktie brach um 8,9 Prozent auf 15,47 Dollar ein. Morgan Stanley, die den Börsengang des Mutterunternehmens von Snapchat Anfang des Jahres begleitet hat, stufte die Papiere auf "Equalweight" von "Outperform" ab. Zudem wurde das Kursziel auf 16 von 28 Dollar gekappt. Es ist ein höchst ungewöhnlicher Schritt, dass eine Investmentbank, die den IPO mit begleitet hat, noch vor dem Ablauf der sogenannten "Lock-Up Period", eine solche Änderung vornimmt. Am US-Anleihemarkt holten die Notierungen zwischenzeitliche Verluste mit den Entwicklungen in der Russland-Affäre wieder auf und drehten ins Plus. Die Rendite der

July 12, 2017 01:33 ET (05:33 GMT)

