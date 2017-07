DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Aufwendungen für Altprojekte in den USA belasten das Ergebnis des Industrie-Dienstleisters Bilfinger. Wie das Unternehmen mitteilte, wird das bereinigte EBITA mit rund 55 Millionen Euro belastet. In der Summe ergäben sich allerdings keine negativen Auswirkungen auf Konzernergebnis und Liquidität, da aus dem Projekt Doha Expressway in Katar ein Bilfinger zustehender Betrag von rund 60 Millionen Euro auf ein Joint-Venture-Konto eingezahlt worden sei. Dies wirke in voller Höhe positiv auf das Ergebnis aus nicht fortzuführenden Aktivitäten, hieß es in einer Mitteilung.

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet das Unternehmen allerdings anstelle des bisher prognostizierten Margenanstiegs um rund 100 Basispunkte nur noch ein ausgeglichenes bereinigtes EBITA. Im Segment Engineering & Technologies werde sich aufgrund der oben genannten Projektvorsorgen das bereinigte EBITA auf Vorjahresniveau bewegen.

Der Vorstand gehe jedoch davon aus, dass für die Risiken aus Altprojekten damit ausreichend bilanzielle Vorsorge getroffen sei, hieß es weiter. Der Ausblick 2017 für Konzernleistung und -auftragseingang wurde bestätigt. Die Mittelfristziele blieben zudem unverändert. Auch soll das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Herbst dieses Jahres wie geplant beginnen.

Die Bilfinger-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit Abschlägen auf die Nachricht. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel mit 33,90 Euro gestellt, ein Minus von 1,4 Prozent. Im Tief war es schon bis auf 33 Euro nach unten gegangen, so ein Händler.

TAGESTHEMA II

Der Waferhersteller Siltronic erzielt weiterhin höhere Preise für seine Produkte und wird daher im Geschäftsjahr 2017 mehr umsetzen als bisher erwartet. Die im TecDAX notierte Gesellschaft rechnet nun mit einem Umsatz von mindestens 1,12 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge soll mindestens 27 Prozent betragen.

Die höheren Preise hatten die Siltronic AG bereits Ende April zu einer Prognoseerhöhung veranlasst. Damals wurde ein Umsatz von mindestens 1,06 Milliarden Euro statt mindestens 1 Milliarde sowie eine EBITDA-Marge von mindestens 23 Prozent statt mindestens 20 Prozent vorhergesagt.

Im zweiten Quartal hat das Unternehmen aus München nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von etwa 283 Millionen Euro, ein EBITDA von rund 73 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von 26 Prozent erzielt. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr sollen am 28. Juli veröffentlicht werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

2G Energy: 0,40 EUR DIC Asset: 0,40 EUR Eifelhöhen-Klinik: 0,41 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +7.300 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% - EU 11:00 Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj - US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion neuer 0,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR, davon: 4,125-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2027 4,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2045

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.423,80 -0,03% Nikkei-225 20.091,00 -0,52% Shanghai-Composite 3.194,56 -0,26% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.437,02 -0,07% DAX-Future 12.480,00 +0,30% XDAX 12.489,00 +0,30% MDAX 24.705,08 -0,18% TecDAX 2.236,71 +0,02% EuroStoxx50 3.464,48 -0,39% Stoxx50 3.107,09 -0,70% Dow-Jones 21.409,07 +0,00% S&P-500-Index 2.425,53 -0,08% Nasdaq-Comp. 6.193,30 +0,27% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,88 -7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Etwas fester - Mit leicht steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler für den Mittwoch. "Ein erfolgreicher Test der 12.500er Marke im DAX bleibt aber erst einmal unwahrscheinlich", sagt ein Händler. Der schwache Dollar dürfte den DAX ausbremsen, so wie bereits den Nikkei in Tokio, meint er. "Von der Europäischen Zentralbank wird die Normalisierung der Geldpolitik erwartet, und in den USA gerät die Trump-Regierung mit den E-Mail-Kontakten von Donald Trump Junior mit Russland schon wieder unter Druck", sagt ein Marktteilnehmer. Ein mittelfristig deutlich steigender Euro sollte deshalb nicht überraschen, sagt er. Stände von 1,20 Dollar und mehr könnten den DAX deutlicher zurückwerfen. Im Blick steht allerdings zunächst die Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor der Anhörung vor dem Kongress. Sollte sie die Risiken einer Asset-Preis-Inflation betonen, könnte das auf globaler Ebene Aktien und Anleihen zurückwerfen, heißt es am Morgen. Am Vormittag werden in Deutschland noch Großhandelspreise veröffentlicht, in Großbritannien der Arbeitsmarktbericht und in der Eurozone die Industrieproduktion.

Rückblick:

Etwas leichter - Vor der Anhörung von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem US-Kongress haben die Anleger eine vorsichtige Haltung eingenommen. Vorne bei den Branchenindizes lagen die Autowerte. Ihr Stoxx-Index stieg um 1,0 Prozent. Händler verwiesen auf neue Absatzzahlen aus China. Dort sind die Verkäufe im Juni gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 1,78 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Fiat legten um 1,8 Prozent zu und BMW um 1,7 Prozent. Auf der Verliererseite in Europa ragte der Index der Nahrungsmittel-Aktien mit einem Minus von 1,4 Prozent heraus. Hier gaben Danone 1,7 Prozent ab. Daneben fielen Marks & Spencer nach schwachen Umsätzen um 4,7 Prozent. Pearson verloren 5,1 Prozent. Der Verlag hat 25 Prozent an Penguin Random House an Bertelsmann verkauft, die begleitenden Äußerungen lassen laut Marktteilnehmern eine Dividendenenttäuschung vermuten.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Das Scheitern eines Ausbruchsversuchs über die 12.500er Marke löste technisch orientierte Verkäufe aus. Thyssenkrupp gehörten mit einem Plus von 1,2 Prozent zu den DAX-Gewinnern. Die Aktie profitierte von neuen Sparplänen des Stahlkonzerns. Auch die anderen Stahlwerte wie Salzgitter und Klöckner waren gesucht. Sie profitierten von der Absichtserkärung der G20 zu einem Abbau der Überkapazitäten im Stahlbereich. Auf der anderen Seite verloren Henkel und RWE je 1,2 Prozent, SAP gaben 1,1 Prozent ab. Star des Tages waren Hapag-Lloyd, die 9,8 Prozent gewannen. Tui ist komplett bei Hapag-Lloyd ausgestiegen, damit ist der Überhang weg. Rational ist optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Für die Aktie ging es um 4,5 Prozent nach oben. Wirecard gewannen 2,9 Prozent. Als positiv für Wirecard bewertete ein Aktienhändler vor allem die Ankündigung, nach der das Unternehmen WeChat Pay nach Europa bringt. Die mobile Bezahllösung WeChat Pay hat über 600 Millionen aktive Nutzer - dies entspricht einem Marktanteil von fast 40 Prozent im chinesischen Mobile-Payment-Markt. Weiter ging es mit der Erfolgsstory von Naga: Zum zweiten Tag ihrer Notierung im Handelssegment Scale stieg der Kurs um mehr als 40 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,4% auf 12.489 Punkte

Mit einem leichten Minus hat sich die Bilfinger-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt (siehe TAGESTHEMA I). Die Siltronic-Aktie wurde dagegen 5,5 Prozent höher getaxt, nachdem der Waferhersteller seine diesjährige Umsatzerwartung erhöht hatte (siehe TAGESTHEMA II).

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Die neusten politischen Entwicklungen um die Russland-Affäre haben die Wall Street am Dienstag kurzzeitig deutlicher ins Minus gedrückt. Nach kurzer Zeit erholten sich die Indizes wieder und notierten bis zum Handelsende um die Nulllinie - eine Entwicklung die auch schon im frühen Geschäft dominiert hatte. Denn übergeordnet herrschte Zurückhaltung vor der Anhörung von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und der langsam beginnenden US-Berichtssaison. Pepsico hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und mehr verdient und damit wie bereits im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie ging es dennoch 0,5 Prozent nach unten. Teilnehmer vermuteten leichte Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn um rund 9 Prozent zugelegt hatte. Die Snap-Aktie brach um 8,9 Prozent auf 15,47 Dollar ein. Morgan Stanley, die den Börsengang des Mutterunternehmens von Snapchat Anfang des Jahres begleitet hat, stufte die Papiere auf "Equalweight" von "Outperform" ab. Zudem wurde das Kursziel auf 16 von 28 Dollar gekappt. Es ist ein höchst ungewöhnlicher Schritt, dass eine Investmentbank, die den IPO mit begleitet hat, noch vor dem Ablauf der sogenannten "Lock-Up Period", eine solche Änderung vornimmt. Am US-Anleihemarkt holten die Notierungen zwischenzeitliche Verluste mit den Entwicklungen in der Russland-Affäre wieder auf und drehten ins Plus. Die Rendite der

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 12, 2017 01:33 ET (05:33 GMT)

zehnjährigen Titel fiel um 2 Basispunkte auf 2,36 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1483 +0,2% 1,1464 1,1427 EUR/JPY 130,30 -0,3% 130,64 130,36 EUR/CHF 1,1054 +0,0% 1,1049 1,1048 GBP/EUR 1,1194 -0,0% 1,1207 1,1240 USD/JPY 113,46 -0,4% 113,96 114,09 GBP/USD 1,2854 +0,1% 1,2847 1,2843

Der Dollar kam mit den neusten Entwicklungen in der Russland-Affäre deutlich unter Druck. Für den Euro ging es im Gegenzug bis auf 1,1480 Dollar nach oben und damit auf ein neues Jahreshoch. Im Blick stehe die Yellen-Anhörung, hieß es weiter. Der Euro notierte im späten US-Geschäft bei 1,1463 Dollar, nachdem er vor den jüngsten politischen Entwicklungen noch bei 1,14 Dollar gelegen hatte.

Am Mittwochmorgen gibt der Dollar weiter nach. Der Euro nähert sich der Marke von 1,15 Dollar. Zur japanischen Währung sinkt der Dollar auf rund 113,40 Yen. Am Dienstag hatte der Greenback in der Spitze noch gut 1 Yen mehr gekostet. Zumindest zum Yen dürfte das Abwertungspotenzial des Dollar dank der Bank of Japan (BoJ) aber begrenzt sein, sagen Marktteilnehmer. Sie vermuten, dass die BoJ, die sich nach wie vor zu einer lockeren Geldpolitik bekennt, am Devisenmarkt intervenieren würde, wenn sie die Aufwertung des Yen als zu stark ansähe.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,84 45,04 +1,8% 0,80 -19,4% Brent/ICE 48,23 47,52 +1,5% 0,71 -18,0%

Stützend wirkten die Aussagen der Energy Information Administration (EIA). Diese hat in ihrem Monatsbericht die Ölpreisschätzungen für WTI und Brent für die Jahre 2017 und 2018 nach unten genommen. "Die gesenkten Schätzungen könnten für Ölförderer in den USA das Geschäft weniger profitabel machen", sagte Howard Gruenspecht von der EIA. Zudem wurde die Prognose für die US-Ölförderung im Jahr 2018 leicht nach unten genommen, der Wert für 2017 jedoch unverändert gelassen. Zum US-Settlement ging es für WTI um 1,4 Prozent auf 45,04 Dollar nach oben. Brent legte um 1,4 Prozent auf 47,52 Dollar zu.

Hoffnungen, dass die US-Ölvorräte abermals gesunken sind, treiben die Ölpreise am Mittwoch im asiatisch dominierten Handel weiter nach oben. Am Dienstagabend hatte schon der Branchenverband API von einem Rückgang der Vorräte berichtet. Marktteilnehmer hoffen nun, dass die offiziellen Daten der US-Regierung dies bestätigen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,75 1.217,80 +0,2% +1,95 +5,9% Silber (Spot) 15,91 15,85 +0,4% +0,06 -0,1% Platin (Spot) 906,20 903,50 +0,3% +2,70 +0,3% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 +6,3%

Der Goldpreis trat über weite Strecken des Handels auf der Stelle. Erst mit der Dollar-Schwäche schaffte das Edelmetall den Sprung ins Plus. Zum US-Settlement legte der Preis für die Feinunze um 0,1 Prozent auf 1.215 Dollar zu. Übergeordnet drückten weiter die Aussichten auf steigende Zinsen in den USA, ausgelöst vom überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, auf die Stimmung. Vor diesem Hintergrund werde mit Spannung auf die Yellen-Aussagen gewartet, sagte ein Teilnehmer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

POLITIK / EU / RUSSLAND

Trotz der Differenzen über den Syrien-Konflikt sehen Russland und die Europäische Union die Möglichkeit, ihre außenpolitische Zusammenarbeit zu stärken. Obwohl beide Seiten nicht bei allen Themen dieselben Positionen teilten, sei eine "Grundlage zur Kooperation" zu erkennen, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Dabei ging es Mogherini zufolge neben dem Bürgerkrieg in Syrien auch um die Krise in Libyen, die Spannungen in der Golf-Region, den Friedensprozess im Nahen Osten und die Lage in Nordkorea und in der Ukraine. Einzelheiten dazu nannte Mogherini nicht.

ANTITERRORKAMPF / KATAR / USA

Mitten in der Katar-Krise haben die USA und Doha eine Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf vereinbart. US-Außenminister Rex Tillerson und sein katarischer Kollege Abdulrahman al-Thani unterzeichneten in Doha ein entsprechendes Abkommen. Ziel sei es, die "Finanzierung von Terrorismus" zu unterbinden. Tillerson war am Montag an den Golf gereist, um mit Katar und seinen Gegnern Gespräche zur Entschärfung des Konflikts zu führen - Saudi-Arabien und seine Verbündeten isolieren Doha seit Anfang Juni.

USA / RUSSLANDAFFÄRE

Nach der Veröffentlichung brisanter E-Mails zu seinen Russland-Kontakten wächst der Druck auf den ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump. Die Dokumente belegen, dass Donald Trump junior sich während des US-Wahlkampfs auf ein Angebot einließ, belastendes Material über die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton aus russischer Quelle zu erhalten. Durch die Enthüllungen gewinnt die Russland-Affäre in den USA eine neue Dimension: Denn damit kam nun erstmals ans Licht, dass der Trump-Kampagne angeblich direkte Hilfe der russischen Regierung im Wahlkampf angeboten wurde - und diese zumindest ein Stück weit darauf einging.

GELDPOLITIK USA I

Die Fed-Gouverneurin Lael Brainard geht davon aus, dass die Zeit für die US-Notenbank "bald" reif ist, um mit dem Abbau ihres 4,5 Billionen US-Dollar schweren Portfolios zu beginnen. Mit Blick auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung äußerte Brainard allerdings Vorbehalte. Sie wolle erst sehen, ob die Inflation sich dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve in den kommenden Monaten mehr annähere.

GELDPOLITIK USA II

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, hat mit einer weiteren Zinserhöhung keine Eile. Die jüngste Verlangsamung der Inflation gebe der US-Notenbank Luft, um über eine dritte Anhebung noch in diesem Jahr zu entscheiden. Die Fed sollte im Jahresverlauf mit dem Abbau der Bilanz beginnen und die Reaktion des Marktes darauf beurteilen, ehe sie über weitere Zinsschritte entscheide, sagte der im Offenmarktausschuss FOMC stimmberechtigte Harker.

RATING / VENEZUELA

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die ohnehin schon schwache Bonität Venezuelas weiter abgestuft. Sie senkte das Rating auf CCC- von CCC. Der Ausblick ist negativ. Aufgrund der schwachen Institutionen, der steigende Unzufriedenheit der Bevölkerung und der zunehmenden Spaltung in der Regierung sei das Land immer weniger in der Lage, sich um die drückenden politischen und wirtschaftlichen Probleme zu kümmern, so die Agentur.

FRAPORT

Der Frankfurter Flughafen hat im Juni vom frühen Beginn der Sommerferien profitiert. Wie Fraport mitteilte, nutzten im vergangenen Monat 5,8 Millionen Fluggäste den Rhein-Main-Airport, das waren 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr betrug das Wachstum 4,5 Prozent auf knapp 30 Millionen Fluggäste. Das Cargo-Aufkommen stieg im Juni um 4,7 Prozent auf 188.256 Tonnen. Im ersten Halbjahr betrug das Plus 4,8 Prozent auf 1,1 Millionen Tonnen.

WACKER NEUSON

hat seinen Technikvorstand Martin Lehner an die Konzernspitze berufen. Der Aufsichtsrat bestellte den 51-Jährigen Lehner zum Nachfolger von Cem Peksaglam, der das Unternehmen im August mit Auslauf seines Vertrages verlassen wird. Damit wird der Vorstand der Wacker Neuson SE von vier auf drei Mitglieder verkleinert.

ALNO

ist insolvent. Wie der Küchenhersteller mitteilte, wird er beim zuständigen Amtsgericht Hechingen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Von der Zahlungsunfähigkeit betroffen sind auch die Töchter Gustav Wellmann GmbH & Co. KG sowie die Alno Logistik & Service GmbH. Die übrigen in- und ausländischen Tochtergesellschaften einschließlich der Pino Küchen GmbH sind von dem Insolvenzantrag unberührt.

TAKATA

Der in den USA unter Gläubigerschutz stehende Autozulieferer hat dort weitere 2,7 Millionen Luftkissen zurückgerufen. Wie aus entsprechenden Dokumenten der zuständigen US-Behörde National Highway Traffic Safety Administration hervorgeht, sind davon Fahrzeuge von Ford, Nissan und Mazda betroffen. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme; Vorfälle mit den betroffenen Airbags seien bislang noch nicht bekannt.

TWITTER

Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Finanzvorstand des Softwareherstellers Intuit, Ned Segal, wird im August neuer Twitter-Finanzvorstand. Der neue Finanzchef ist ein früherer Kollege der Nummer 2 bei Twitter, Anthony Noto, was dessen Einfluss bei dem Konzern erhöhen dürfte. Zudem wird sich Noto durch die Neubesetzung stärker auf seine COO-Rolle konzentrieren können, denn er leitet bislang auch das Finanzressort.

