Finanzmittel fließen in die Entwicklung einer Pilotanlage zur Kohlendioxidabscheidung der nächsten Generation in Huskys Thermieprojekt "Pikes Peak South Lloyd"



Inventys, Erfinder des VeloxoTherm Systems zur Kohlendioxid-(CO2-)Abscheidung, hat heute den Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung mit Husky Energy als Hauptinvestor verkündet. In der ersten Tranche seiner aktuellen B-11-Finanzierungsrunde konnte das Unternehmen einen Gesamterlös von 10 Mio. CAD mobilisieren, einschließlich Investitionen bestehender Investoren (The Roda Group und Chrysalix Energy Venture Capital).



Die Finanzmittel fließen in eine Pilotanlage zur CO2-Abscheidung mit einer Kapazität von 30 Tonnen pro Tag (TPD), die als kostengünstige CO2-Versorgungslösung für Huskys EOR-Projekt (Enhanced Oil Recovery) für Schweröl nahe Lloydminster (Saskatchewan) dienen soll.



"Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit Husky und begrüßen seine Investition und Expertise", sagte Claude Letourneau, President und Chief Executive Officer von Inventys. "Dies ist die weltweit erste Pilotanlage, die mittels strukturierter Adsorber CO2 von einem Durchlauf-Dampferzeuger (OTSG) zum Zweck der Schwerölgewinnung abscheidet."



Letourneau weiter: "Kanada bietet die idealen Bedingungen, um unsere Kohlendioxidabscheidungstechnologie der zweiten Generation zu erproben, CO2-Emissionen zu senken, Kanada bei der Einhaltung seiner Klimaziele zu unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln."



Das VeloxoTherm System ist eine CO2-Abscheidungstechnologie der nächsten Generation, die ein riesiges Kostenpotenzial bietet. Inventys hat eine einzigartige, patentierte Adsorberstruktur mit einem schnellen Temperaturwechsel-Adsorptionsverfahren kombiniert und die Wirtschaftlichkeit seiner CO2-Abscheidungslösung mit seinem kompakten Adsorptionssystem erfolgreich unter Beweis gestellt.



Anfang 2017 hat Inventys bereits eine in sich geschlossene 0,5 TPD VeloxoTherm-Testanlage am gleichen Husky-Standort als Plattform zur zügigen Entwicklung seiner neuen Adsorberstrukturen in Betrieb genommen. Die Testanlage hat seither plausible Daten geliefert. Die Testergebnisse der kommenden sechs Monate werden in das Design der 30-TPD-Anlage einfließen. Die Pilotanlage soll im Herbst 2018 den Betrieb aufnehmen.



Husky hat seine in der Region Lloydminster in Saskatchewan und Alberta angesiedelte Schweröl-/Bitumenproduktion mittels Thermietechnik aufskaliert. Dabei wird Dampf in Ölreservoire gepresst, um die Ausbeute zu erhöhen. Mit der Technologie von Inventys will Husky die CO2-Abscheidung aus seinen Thermieverfahren ermöglichen, um die Ölgewinnung aus benachbarten Vorkommen zu steigern.



Der strukturierte Adsorber von Inventys ist eine Plattformtechnologie, die beim Gastrennungsprozess eingesetzt wird, auch beim VeloxoTherm Prozess. Die patentierte strukturierte Adsorbertechnologie des Unternehmens dient der hochreinen CO2-Abscheidung aus wässrigem Rauchgas aus Kohle- und Gaskraftwerken und industriellen Prozessen mit neuartigen, eigenentwickelten, festen strukturierten Adsorbermaterialien. Diese Technologie unterstützt eine aggressive Marktreifestrategie, um die Erderwärmung unter 2 °C zu halten.



Inventys ist ein Unternehmen im Bereich sauberer Energietechnologien, das eine innovative Lösung zur Abscheidung von CO2-Punktquellenemissionen entwickelt hat, um den Übergang zu einer CO2-ärmeren Ökonomie zu beschleunigen. Der VeloxoTherm Prozess kombiniert die von Inventys patentierte Adsorberstruktur und ein schnelles Wärmewechselverfahren für überragende Wirtschaftlichkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden liefert dieses dreistufige Verfahren eine höchstproduktive Kohlendioxidabscheidung, Kapitalkosteneinsparungen und Regenerationsenergieersparnis. Weitere Informationen zu Inventys und zum VeloxoTherm Prozess finden Sie unter http://www.inventysinc.com. Besuchen Sie uns auf Facebook oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/inventysinc) @inventysinc.



