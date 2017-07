Klartext: Daimler und VW

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei der Daimler-Aktie sieht es derzeit nach einer Bodenbildung aus. So wurde die Marke von 63 Euro einige Male getestet - und hielt bis jetzt.

Chart Daimler Aktie

Quelle: tradingview.com

Unterstützend könnten die neuesten Zahlen von Daimler zum Absatz von Mercedes-Benz gewirkt haben. Denn da gab es einen neuen Rekordwert. Konkret: Das Unternehmen teilte mit, dass die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz im ersten Halbjahr 2017 zweistellig (+13,7%) auf exakt 1.144.274 Einheiten gestiegen sind. Das ist ein neuer Rekordwert: Nie zuvor in der Firmengeschichte sind in einem ersten Halbjahr so viele Fahrzeuge verkauft worden.

Daimler: Am 26. Juli sollen die Quartalszahlen veröffentlicht werden

Ein weiterer Rekord: Das zweite Vierteljahr 2017 war bei Mercedes Benz "das beste Quartal überhaupt". Die Zahl der Auslieferungen erreichte da 583.649 Fahrzeuge (+11,6%), so Daimler. Besonders stark war übrigens das Wachstum der Fahrzeugverkäufe in China (+34,5%!) und Südkorea (+47,3%!). In den USA lagen die entsprechenden Zuwachsraten bei 1,8%. Es "läuft" also bei Mercedes-Benz und damit auch bei Daimler. Wie sich die neuen Absatzrekorde in Bezug auf Umsatz und Gewinn auswirken, ist noch nicht bekannt - die Zahlen zum 2. Quartal bzw. die Halbjahreszahlen sollen am 26. Juli veröffentlicht werden.

Dann der Blick auf VW:

Auch bei VW wurden die Absatzzahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Und während Mercedes Benz im ersten Halbjahr 13,7% mehr Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum verkaufen konnte, stieg die Zahl der Auslieferungen bei VW um deutlich bescheidenere 0,3% gegenüber dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden laut VW in den ersten 6 Monaten 2017 exakt 2.935.100 Fahrzeuge (Marke "Volkswagen") an Kunden übergeben. Was auffiel: Gegen Ende des Berichtszeitraums stieg das Wachstum der Zahl der Auslieferungen erheblich gegenüber dem Vorjahr. So waren es im Juni 512.700 Fahrzeuge - ein Plus von immerhin 4,0% gegenüber dem Wert von Juni 2017.

VW: Regional sehr unterschiedliche Entwicklung

Die kompletten Halbjahreszahlen von Volkswagen soll es laut Plan am 27. Juli geben. Aber auch die Absatzzahlen lesen sich ganz interessant. Hohes Wachstum (auf vergleichsweise niedrigem Niveau) konnte VW im Juni 2017 in Bezug auf die Absatzzahlen in Südamerika (+21,5% auf 34.800 Fahrzeuge) und den USA (+15,0% auf 27.400 Fahrzeuge) vorweisen.

Auch nach Russland (+18,3%) und Österreich (+10,7%) stiegen die Absatzzahlen stark - während der Heimatmarkt Deutschland ein Minus von 5,2% einbrachte. Kommentar des Vertriebsvorstands der Marke Volksagen: "Weitere neue Modelle wie Polo, Arteon und Tiguan Allspace stimmen uns zusätzlich positiv für die zweite Jahreshälfte."

