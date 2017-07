Beim Treffen der Finanzminister der EU beschlossen diese gestern einen neuen Aktionsplan. Dieser sollte sowohl die Aufsicht stärken als auch die Regeln zur Gründung einer "Bad Bank" harmonisieren. Die EU-Mitgliedsstaaten erhoffen sich dadurch einen raschen Abbau der faulen Kredite (NPLs) im Gesamtvolumen von rund EUR 1 Mrd. . Bank Hipoteczny gab gestern bekannt, dass die Commission de Seurveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg den Basisprospekt für das EUR 3 Mrd. umfassende internationale Covered Bond (CB) Programm (Deckungsstock bestehend aus öffentlich besicherten Aktiva) genehmigte. Die Bank plant derzeit aber aufgrund der angehenden Sommerpause am Primärmarkt und der bevorstehenden Veröffentlichung der Halbjahreszahlen (4.8.2017) keine Emission. So kam...

