12.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Facc (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die FACC AG verzeichnete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 eine deutliche Verbesserung aller Ertrags- und Finanzkennzahlen. Dank der positiven Entwicklung in der zivilen Luftfahrzeugindustrie stiegen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 die Umsatzerlöse auf 184,3 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2016/17: 163,2 Mio. EUR). Der Anstieg der Umsatzerlöse um 12,9 % ist bedingt durch den weiterhin deutlichen Anstieg der Produktumsätze um 13,4 % auf 172,8 Mio. EUR...

